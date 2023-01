Mikha Tambayong dan Deva Mahenra Menikah di Bali, Sederet Artis Berikan Ucapan Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Mikha Tambayong membawa kabar gembira bagi dunia infotaiment Indonesia.

Kabar gembira itu adalah Mikha Tambayong menikah dengan Deva Mahenra.

Suami Mikha Tambayong, Deva Mehnra merupakan aktor, model, dan presenter kelahiran Makassar, Sulawesi.

Diketahui, pernikahan Mikha Tambayong dengan Deva Mahenra itu pada hari ini, Sabtu (28/1/2023) di The Ritz-Carlton, Bali.

Hal itu diketahui melalui postingan Instagram pribadi @miktambayong, tampak Mikha Tambayong menggunakan gaun putih yang merupakan gaun pengantin ibunya dulu.

Baca juga: Mikha Tambayong Raih Penghargaan Asia Wide Award dari Majalah Marie Claire Korea

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream," tulis Mikha Tambayong.

(28.01.2023. Menikahi teman baikku dengan gaun ibuku. Mimpi yang luar biasa).

Tak hanya itu, Mikha Tambayong kembali mengunggah postingan di Instagramnya dengan berganti busana.

"Pengantin Sulawesi," tulis dalam postingan tersebut di @miktambayong.

Sedangkan, pada Instagram @devamahenra juga mengunggah foto dirinya bersama Mikha Tambayong dengan mengenakan busana pengantin.

"Mari berkenalan-Setiap saat. Selamanya," tulis Deva Mahenra.

Sementara itu para artis Tanah Air juga mengucapkan selamat pernikahan Mikha Tambayong dengan Deva Mahenra.

"Congrats babeee," tulis @maudyayunda.

"Congrats," tulis @miktambayong.

"Selamat Mikha dan @devamahenra bahagiaa selamanya," tulis @indahpermatas.

"Kitty sayangkuuu selamat menempuh hidup baru yahh," tulis @chelseaoliviaa.

"Sedih, tapi mamah pasti Bahagia & mendoakan km dek," tulis @ivan_gunawan.

"Waaaaa congrats," ungkap @gadiiing.

Ada juga ucapan dari Ghea Indrawari, Prilly Latuconsina, Gisella Anastasya, hingga Dimas Anggara.

(Tribunnews.com/Pondra, Gilang)