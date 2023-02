BTS dan BLACKPINK Masuk Nominasi Nickelodeon Kids Choice Awards 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Bangtan Boys (BTS) dan BLACKPINK masuk dalam beberapa kategori di Nickelodeon Kids Choice Awards 2023.

Dilansir dari situs Nickelodeon, Rabu (1/2/2023), BTS dan BLACKPINK dinominasikan untuk kategori Grup Musik Favorit.

Kedua grup asal Korea ini akan bersaing dengan 5 Seconds of Summer, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, OneRepublic, Panic! At The Disco, dan Paramore.

Selain itu BLACKPINK juga dinominasikan untuk Bintang Musik Global Favorit mewakili benua Asia.

BLACKPINK akan bersaing dengan Bad Bunny (Amerika Latin), Harry Styles (Inggris), Rosalía (Eropa), Taylor Swift (Amerika Utara), Tones and I (Australia), dan Wizkid (Afrika).

Tahun lalu, BTS memecahkan Rekor Dunia Guinness karena berhasil meraih penghargaan untuk Grup Musik Favorit selama tiga tahun berturut-turut di Nickelodeon Kids Choice Awards.

Dijadwalkan, Nickelodeon Kids Choice Awards 2023 akan berlangsung di Los Angeles pada 4 Maret

