Profil Doyoung NCT yang Baru Saja Rayakan Ulang Tahun ke-27

Simak profil Doyoung NCT, yang baru saja rayakan ulang tahunnya hari ini.

Doyoung adalah member NCT yang baru saja berulang tahun.

Pada tahun 2023 ini, Doyoung memasuki usia ke-27 tahun.

Doyoung memposting foto di Instagram dan beberapa sosial medianya, kue kelinci yang di tengahnya dihiasi oleh wajahnya.

Dikutip dari kprofiles.com, Doyoung lahir pada 1 Februari 1996.

Doyoung adalah member boy group Korea Selatan, NCT di bawah member SM Entertainment.

Profil Doyoung NCT

Doyoung memiliki nama asli Kim Dong Young.

Member NCT kelahiran 1996 ini memiliki zodiak Aquarius.

Doyoung lahir di Guri, Gyeonggi, Korea Selatan.

Dia memiliki kakak laki-laki yang berprofesi sebagai aktor di Gong Myung, serta member dari 5urprise.

Doyoung dulunya pernah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengahnya di Topyeong.

Doyoung vokalis utama NCT 127

Doyoung pernah mendapatkan juara 1 saat mengikuti kontes menyanyi di provinsinya.

Member NCT yang satu ini tak hanya piawai dalam bernyanyi, ia juga bisa memainkan alat musik flute.