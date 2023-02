Profil Mew Suppasit, Aktor dan Penyanyi Asal Thailand yang Pernah Kolaborasi dengan Suho EXO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Mew Suppasit Jongcheveevat.

Suppasit Jongcheveevat atau biasa dikenal dengan Mew Suppasit merupakan aktor, penyanyi, penulis lagu dan produser asal Thailand.

Mew Suppasit lahir di Nonthaburi, Thailand pada 21 Februari 1991.

Mew Suppasit lulus dengan gelar sarjana Teknik Indusri dari Kasetsart University, dikutip dari Last.fm.

Kemudian Mew Suppasit juga mendapatkan gelar masternya di bidang Teknik industri dari Universitas Chulalongkorn.

Perjalanan Karier Mew Suppasit

Mew Suppasit mengawali kariernya di industri hiburan sebagai model iklan dan model majalah.

Kemudian Mew Suppasit melebarkan sayapnya untuk menjajal dunia akting.

Pada tahun 2018, Mew Suppasit mengawali kariernya di dunia akting dengan berperan sebagai Pree di serial What The Duck: The Series.

Namun namanya semakin dikenal setelah berperan sebagai Tharn di TharnType: The Series pada tahun 2019.

Selain berakting, Mew juga berperan sebagai MC dari program musik populer, T-Pop Stage, dikutip dari Drama.Fandom.

Mew Suppasit kemudian resmi debut menjadi penyanyi dengan merilis single pertamanya Season of You pada 1 Agustus 2020.

Single keduanya berhasil Mew Suppasit rilis pada 19 November 2020 yang berjudul "Nan Na".

Single ketiganya yang berjudul "Good Day" dirilis oleh Mew Suppasit pada 4 Februari 2021.