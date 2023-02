Ello Bahagia Jadi Bapak Saat Ulang Tahun ke- 40, Dunia Tahitoe Anak Pertamanya Jadi Kado Terindah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan musisi Marcello Tahitoe alias Ello dan istrinya, Cindy Maria.

Ello dan Cindy Maria dikaruniai anak pertamanya Senin (20/2/2023).

Kelahiran sang buah hati juga menjadi kado terindah untuk Ello ini. Diketahui, Ello sedang berulang tahun yang ke-40.

Dalam keterangannya di instagram, vokalis Dewa 19 ini menjelaskan anaknya diberi nama Dunia Tahitoe.

"Hello World!! My name is Dunia Tahitoe," tulis Ello, dikutip Tribunnews.

Ello mengaku sangat bahagia menyambut kehadiran Dunia Tahitoe tepat di hari ulang tahunnya.

"Orang bilang 'Life begins at 40', gue baru tahu banget rasanya ini. Hari ini genap 40 dan langsung jadi Bapak. Kado ultah terindah dari Tuhan," tulis Ello.

Ello juga mengapresiasi istrinya, Cindy Maria, yang sudah mengandung selama 9 bulan.

Momen pernikahan Marcello Tahitoe. (Instagram @thebrightstory)

"Thank you Jesus. Shout out to my brave wife @cindymariatahitoe, yang udah kuat melewati 9 bulan ini. I love you the most!" tulis Ello.

Untuk diketahui, Ello dan Cindy Maria menikah pada 25 Januari 2022.

Diberitakan sebelumnya, Marcello Tahitoe resmi melepas status lajangnya, dengan menikahi Cindy Maria di Bali, pada 25 Januari 2022.

Sebelum menikahi Cindy Maria, Marcello Tahitoe sempat menjalin hubungan asmara dengan Aurelie Moeremans.

Jalinan asmara Marcello Tahitoe dan Aurelie Moeremans pun terbilang serius. Mereka menjalaninya selama beberapa tahun, namun akhirnya kandas ditengah jalan.