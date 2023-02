Geser Titanic, Avatar: The Way of Water Tempati Posisi Ketiga Film Terlaris Sepanjang Masa

Cuplikan film Avatar 2: The Way of Water. Avatar: The Way of Water kini menempati posisi ketiga film terlaris sepanjang masa. Sebelumnya, posisi ketiga ditempati oleh film Titanic.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Avatar: The Way of Water kini menempati posisi ketiga film terlaris sepanjang masa.

Sebelumnya, posisi ketiga ditempati oleh film Titanic.

Kedua film ini, merupakan garapan sutradara James Cameron.

Dilansir Variety pada Kamis (23/2/2023), Avatar: The Way of Water berhasil meraih pendapat global sebanyak USD 2,24 miliar atau sekitar Rp 36,3 triliun.

Angka tersebut membuat Titanic yang telah mengumpulkan USD 2,24 miliar turun ke posisi empat dari daftar film terlaris sepanjang masa.

Kini, Avatar: The Way of Water berada di posisi ketiga di bawah Avengers: Endgame dengan capaian USD 2,7 miliar yang berada di posisi kedua.

Sementara urutan pertama di film terlaris sepanjang sejarah masih dipegang oleh Avatar (2009) yang juga disutradarai oleh James Cameron dengan raihan USD 2,92 miliar.

Dengan begitu tiga film arahan James Cameron berada di empat besar, yakni Avatar, Avatar: The Way of Water, dan Titanic.

Pendapatan Avatar: The Way of Water berjalan sebanding dengan modal yang dikeluarkan oleh Disney, pemegang hak atas waralaba Avatar saat ini.

Setelah mengakuisisi 20th Century Fox pada 2019 lalu, Disney menghabiskan sekiranya USD 350 juta untuk memproduksi Avatar: The Way of Water.

Avatar: The Way of Water (2022) (Twitter @officialavatar)

Selain itu, Disney juga menggelontorkan lebih dari USD 100 juta untuk memasarkan Pandora melalui wahana hingga merchandise.

Alhasil, Avatar: The Way of Water merupakan satu di antara film produksi termahal di dunia saat ini.

Untuk diketahui, The Way of Water adalah sekuel Avatar yang tayang pada Desember 2022 atau sekitar 13 tahun dari film pertamanya.

Atas kesuksesan ini, James Cameron berencana menggarap sekuel Avatar.

James Cameron akan membuat film lanjutannya dan juga versi serial televisi.

Lebih lanjut, James Cameron mengatakan nantinya setiap karakter akan dibuatkan serial khusus sehingga setiap tahunnya sekuel Avatar tayang.