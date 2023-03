Tak Dampingi Adiknya yang Jadi Korban Pengeroyokan, Salmfina Sunan: Aku Bukan Kakak yang Buruk

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Salmfina Sunan buka suara soal kasus pengeroyokan yang menimpa sang adik di sekolah.

Diketahui sebelumnya, Sean Putra mengalami perundungan hingga babak belur akibat dikeroyok oleh teman sekolahnya.

Dituding tak peduli dengan sang adik karena tak terlihat mendampingi, Salmafina Sunan memberikan komentarnya.

Melalui akun Insrtagramnya @salamafinasunan, Jumat (4/3/2023), Salmafina Sunan menyebut ia terus memantau perkembangan adiknya usai menjadi korban perundungan.

"Banyak yang nanyain Sean, aku tetap update kok walapun nggak mendampingi Sean secara langsung," tulis Salmafina Sunan.

Salmafina Sunan sempat menanggapi tudingan warganet yang menyebutnya tak ikut mendampingi sang adik usai jadi korban pengeroyokan.

Pemilik nama asli Salmafina Khairunnisa itu menyebut ia bukanlah sosok kakak yang buruk untuk Sean.

Salmafina tidak bisa mendapingi Sean pada saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit saat itu lantaran ia memiliki kesibukan lain.

Terlebih kejadian yang menimpa adiknya itu cukup membuat Salmafina tak bisa berkata-kata.

Lebih lanjut Salmafina menuturkan, warganet tak perlu tahu apa saja yang sedang ia hadapi.

"I'm not a bad sister, i just have a lot to carru at the moment, plus what happend to Sean bikin aku ngefreeze banget, tapi kan netizen nggak perlu tahu apa-apa yang aku hadapin," sambungnya.

Unggahan Instagram Story Komentar Salmafina Sunan saat sang adik mengalami perundungan.

Selebgram 23 tahun itu menyebut hanya Tuhan dan keluarganya yang menjadi sandarannya saat ini.

"Sandaranku cuma Tuhan aja, aku percayain semua ke Tuhan."

"My family my life, udah. I wish badanku bisa dibagi-bagi biar semua orang dapat pernhatianku. Tapi kan nggak bisa seperti itu to," imbuhnya.