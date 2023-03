Profil Avril Lavigne, Penyanyi asal Kanada yang Digosipkan Pacaran dengan Tyga

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Avril Lavigne, yang digosipkan berpacaran Tyga setelah memamerkan kemesraan mereka di Paris Fashion Week pada Senin (6/3/2023).

Avril Lavigne dan rapper Tyga berciuman dan bergandengan tangan saat menghadiri acara tersebut.

Ia mengenakan hoodie hitam besar dan sepatu boot setinggi paha sambil berjalan di samping Tyga.

Sebelumnya, Avril Lavigne dan Tyga terlihat bersama di pertunjukkan Ottolinger, dikutip dari PEOPLE.

Avril Lavigne terkenal dengan berbagai lagu seperti Complicated, When You're Gone, dan I'm with You.

Sementara itu, Tyga terkenal dengan lagu-lagu seperti Make It Nasty, Rack City, dan Coconut Juice.

Avril Lavigne adalah penyanyi asal Belleville, Ontario, Kanada.

Ia lahir pada 27 September 1984.

Sejak berusia dua tahun, kemampuan bernyanyi Avril Lavigne mulai terlihat.

Saat masih anak-anak, Avril Lavigne sering bernyanyi di gereja dan di acara-acara lokal.

Lagu-lagu Kristen dan lagu country mendominasi nyanyian awalnya.

Orang tuanya, yang sejalan dengan iman Kristen mereka yang ketat, dengan hati-hati memantau pilihan musik Avril, dikutip dari Biography.

Tyga (kiri) dan Avril Lavigne (kanan) berjalan bersama di Paris Fashion Week pada Senin (6/3/2023). Avril digosipkan berpacaran Tyga setelah memamerkan kemesraan mereka. (United for Avril)

Karier

Pada tahun 1999, Avril Lavigne menarik perhatian manajer pertamanya dalam sebuah pertunjukan di toko buku.