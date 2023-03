Aktor Vietnam Ke Huy Quan Raih Piala Oscar Berkat Perannya di Film Everything Everywhere All at Once

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor asal Vietnam Ke Huy Quan untuk pertama kalinya berhasil membawa pulang Piala Oscar.

Ke Huy Quan mendapat Piala Oscar untuk kategori kategori Best Supporting Actor atau Aktor Pendukung Terbaik.

Sebagaimana diketahui, Academy Awards ke-95 atau Oscar 2023 digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, digelar pada Minggu (12/3/2023) malam waktu setempat.

Setelah diumumkan menjadi pemenang, Ke Huy Quan sangat senang. Saking gembiranya ia tak kuasa menahan air matanya.

Tak lupa, kemenangan ini dipersembahkan untuk sang ibunda tercinta.

"Terima kasih, terima kasih. Mamaku sedang menonton di rumah. Mama, aku dapat Oscar!" ungkap Ke Huy usai meraih kemenangan.

Ke Huy Quan masuk ke dalam kategori ini berkat penampilan apiknya di film Everything Everywhere All at Once.

Ke Huy Quan berhasil mengalahkan Brenda Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, dan Barry Keoghan.

Ia pun tak percaya bisa meraih Piala Oscar, sebab dirinya berasal dari kamp pengungsian.

"Perjalananku dimulai dari kamp pengungsian. Namun lihatlah aku sekarang ada di panggung terbesar di Hollywood," ujar Ke Huy.

Atas keberhasilannya ini, Ke Huy Quan berharap untuk semua orang agar tak pernah berhenti bermimpi.

Menurutnya kesuksesan akan datang apabila berusaha semaksimal mungkin.

Hal ini dibuktikannya setelah ia berhasil meraih Piala Oscar 2023.