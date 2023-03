Profil Brendan Fraser, Aktor Terbaik Oscar 2023, Karier Sempat Memburuk dan Di-blacklist Hollywood

TRIBUNNEWS.COM - Brendan Fraser berhasil menang sebagai Aktor Terbaik Oscar 2023.

Film The Whale membawanya memenangkan ajang bergengsi tersebut, di mana di dalam film itu Brendan Fraser berperan sebagai guru.

Di panggung Oscar, Brendan juga tampak emosional sembari menggenggam piala emas Oscar 2023.

Diketahui Brendan Fraser sempat merasakan kariernya di industri perfilman Hollywood kian memburuk, bahkan pernah juga namanya masuk dalam daftar hitam Hollywood.

Lantas berikut profil hingga perjalanan karier Brendan Fraser.

Baca juga: Daftar Pemenang Piala Oscar 2023, Brendan Fraser Dinobatkan Jadi Aktor Pemeran Utama Terbaik

Brendan James Fraser lahir di Indianapolis, Indiana, pada 3 Desember 1968.

Brendan merupakan orang keturunan Irlandia, Skotlandia, Jerman, Ceko, dan Prancis-Kanada.

Dirinya mulai mengenal dunia teater termasuk di London, dan membawanya ke Seattle's Cornish Institute.

Setelah lulus ia mendapat peran kecil di panggung teater sebagai Pelaut #1 di River Phoenix's Dogfight (1991).

Kemudian peran yang lebih substansial dalam Encino Man (1992) dan School Ties (1992), mengutip IMDB.

Lima tahun kemudian dirinya mendapat peran di George of the Jungle (1997), peran yang sepenuhnya memanfaatkan pesona dan ketampanannya.

Dari peran ini akhirnya mengubah karirnya.

Brendan juga muncul sebagai bintang yang memerankan Rick O'Connell dalam trilogi The Mummy (1999–2008).

Juga mengambil peran dramatis dalam Gods and Monsters (1998), The Quiet American (2002), dan Crash (2004), dan peran fantasi lebih jauh dalam Bedazzled (2000) dan Journey to the Center of the Earth (2008).