Film All Quiet on the Western Front Raih 4 Trofi Oscar 2023, Kisah Tentara Jerman di Perang Dunia I

Sutradara Edward Berger (kiri) mengangkat trofi Oscar 2023 untuk film Jerman, All Quiet on the Western Front yang meraih 4 penghargaan pada malam Oscar ke-95 pada Minggu (12/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Film Jerman, All Quiet on the Western Front meraih empat trofi Oscar 2023 yang diselenggarakan di Dolby Teater, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), pada Minggu (12/3/2023).

Film All Quiet on the Western Front masuk dalam sembilan kategori nominasi dan memenangkan empat trofi di antaranya.

Empat kategori itu adalah film fitur internasional, sinematografi (James Friend), skor asli (Volker Bertelmann) dan desain produksi terbaik (Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper).

Sutradara Edward Berger memuji 'banyak teman baru' yang dia ajak saat mengerjakan film termasuk sinematografer, perancang kostum, perancang rambut dan tata rias, dan perancang produksi.

"Saya berutang segalanya kepada Anda dan kru saya lainnya," katanya, dikutip dari Hollywood Reporter.

Dia kemudian menyebutkan bagaimana dia terhubung dengan sinematografer Tár Florian Hoffmeister.

“Kami berasal dari kota yang sama. Kami membuat film pertama kami bersama, saya adalah asistennya, dan kami berpelukan. Selama 30 tahun rasanya seperti merangkul semua kerja keras yang dilakukan untuk ini. Dan itu sangat mengharukan bagi kita semua," lanjutnya.

Edward Berger mengakhiri pidatonya dengan memuji para bintang film termasuk pendatang baru Felix Kammerer.

“Ini adalah film pertamamu, dan kamu membawa kami di pundakmu seolah-olah itu bukan apa-apa. Tanpa Anda tidak satu pun dari kita akan berada di sini. Terima kasih Feliks,” katanya.

Film Jerman, All Quiet on the Western Front meraih 4 penghargaan pada malam Oscar ke-95 pada Minggu (12/3/2023), termasuk International Feature Film. (IMDb)

Sebelumnya, film All Quiet on the Western Front mendominasi Penghargaan BAFTA Inggris, dengan meraih tujuh kemenangan, dikutip dari Variety.

Di antaranya, film terbaik, sutradara (Berger), skenario adaptasi, sinematografi, suara, skor orisinal, dan film non-bahasa Inggris.

Film All Quiet on the Western Front tayang di Netflix.

Layanan streaming Netflix juga masuk dalam 16 nominasi Oscar 2023.

All Quiet on the Western Front termasuk dalam enam trofi Oscar 2023 yang diraih oleh Netflix.

Cuplikan dalam Film All Quiet on the Western Front yang tayang di Netflix (2). (laman webiste imdb.com)

