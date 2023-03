Momen Jamie Lee Curtis Menangkan Piala Oscar 2023 Berkat Film Everything Everywhere All at Once

Jamie Lee Curtis saat membawa pulang piala Oscar 2023 - Jamie Lee Curtis telah membawa pulang piala Oscar 2023 berkat kesuksesan perannya di Film Everything Everywhere All at Once.

TRIBUNNEWS.COM - Jamie Lee Curtis telah membawa pulang Piala Oscar 2023 berkat kesuksesan perannya di Film Everything Everywhere All at Once.

Mengutip dari The Guardian, Jamie Lee Curtis beperan sebagai inspektur pajak Deirdre Beaubeirdre di film Everything Everywhere All at Once.

Piala Oscar 2023 yang Jamie Lee Curtis dapatkan di Academy Awards di Los Angeles adalah untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik.

Sepanjang karier aktingnya, ini merupakan nominasi Oscar pertama yang didapatkan oleh Jamie Lee Curtis.

Setelah kemenangan dirinya diumumkan, Jamie Lee Curtis naik ke atas panggung untuk memberikan pidatonya secara emosional.

Dalam pidatonya, Jamie Lee Curtis berterima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya.

Ia juga mengatakan dirinya tidak sendirian di atas panggung Academy Awards.

"Saya tahu sepertinya saya berdiri di sini sendirian, tetapi sebenarnya tidak. Saya ratusan orang," kata Jamie Lee Curtis, dikutip dari Usatoday.

Jamie Lee Curtis bukanlah satu-satunya pemenang dari Film Everything Everywhere All at Once.

"My bae Michelle (Yeoh), Ke (Huy Quan), Stephanie (Hsu), seluruh grup artis yang membuat film ini. Kami baru saja memenangkan Oscar." tambahnya.

Tak lupa, Jamie Lee Curtis juga mengucapkan terima kasih kepada sang suami dan kedua putrinya.

"Suamiku Christopher Guest, putri kami Annie dan Ruby" ucapnya.

Tidak hanya itu, Jamie Lee Curtis juga mengucapkan terima kasih untuk para penggemarnya yang telah mendukungnya selama ini.

Momen Jamie Lee Curtis saat Mendapat Piala Oscar 2023 untuk Film Everything Everywhere All at Once

"Kepada semua orang yang telah mendukung film bergenre yang telah saya buat selama bertahun-tahun ini, ribuan dan ratusan ribu orang, kami baru saja memenangkan Oscar bersama," lanjut Jamie Lee Curtis.

Sebelumnya, mendiang orang tua Jamie Lee Curtis yaitu anet Leigh dan Tony Curtis juga pernah mendapatkan nominasi di Oscar.

"Ibuku dan ayahku sama-sama dinominasikan untuk Oscar dalam kategori yang berbeda," kata Curtis dengan mata berkaca-kaca sambil melihat ke atas.

"Saya baru saja memenangkan Oscar," katanya sambil membungkuk kepada penonton saat dia meninggalkan panggung.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

