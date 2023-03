Lirik dan Terjemahan Lagu I Won't Give Up - Jason Mraz: I Won't Give Up on Us

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Won't Give Up yang dinyanyikan oleh Jason Mraz.

Lagu I Won't Give Up dirilis pada tahun 2012.

Lagu I Won't Give Up merupakan single dalam album Love Is a Four Letter Word.

Official video lagu I Won't Give Up juga diunggah di YouTube Jason Mraz pada 18 Februari 2012.

Lirik dan Terjemahan Lagu I Won't Give Up - Jason Mraz:

When I look into your eyes,

Saat kutatap matamu

It's like watching the night sky

Seolah sedang kupandangi langit malam

or a beautiful sunrise,

Atau indahnya mentari terbit

There's so much they hold

Banyak arti dari dua hal itu

And just like them old stars,

Begitu pula bintang-bintang di atas sana

I see that you've come so far,

Kulihat tlah kau tempuh perjalanan panjang

to be right where you are,

Tuk sampai di tempatmu kini berada

How old is your soul?

Berapakah umur jiwamu?

I won't give up on us,

Takkan kuberhenti berusaha