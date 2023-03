Lirik dan Terjemahan Lagu Cornerstone - Arctic Monkeys: I Saw Your Sister in the Cornerstone

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Cornerstone yang dinyanyikan oleh Arctic Monkeys.

Lagu Cornerstone dirilis pada tahun 2009 dan merupakan salah satu single dalam album Humbug.

Lagu Cornerstone diciptakan oleh Alex Turner, vokalis Arctic Monkeys.

Official video lagu Cornerstone juga diunggah di YouTube Domino Recording Co. pada 14 Oktober 2009.

Lirik dan Terjemahan Lagu Cornerstone - Arctic Monkeys:

I thought I saw you in the battleship

Kupikir aku melihatmu di kapal perang

But it was only a look a like

Tapi itu hanya terlihat mirip

She was nothing but a vision trick

Dia bukanlah apa-apa melainkan sebuah tipuan penglihatan

Under the warning light

Di bawah lampu peringatan

She was close, close enough to be your ghost

Dia dekat, cukup mendekati untuk menjadi rohmu

But my chances turned to toast

Tapi kemungkinanku muncul untuk bersulang

When I asked her if I could call her your name

Ketika aku menanyakannya jika aku dapat memanggilnya namamu

I thought I saw you in the rusty hook

Aku pikir aku melihatmu di Rusty Hook

Huddled up in wicker chair

Meringkuk di kursi rotan