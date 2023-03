Sinopsis dan Link Nonton Tokyo Revengers Season 2 Episode 11: Mikey Keluarkan Kisaki dari Toman

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis dan link nonton anime Tokyo Revengers season 2 episode 11.

Diketahui, anime Tokyo Revengers Season 2 Episode 11 telah tayang Minggu (19/3/2023), hari ini.

Anime Tokyo Revengers Season 2 Episode 11 memiliki judul "On My Way Home".

Sebagai informasi, anime Tokyo Revengers terdiri dari 13 episode dan diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Ken Wakui.

Adapun link nonton anime Tokyo Revengers Season 2 episode 11 dapat diklik di sini.

Sinopsis Anime Tokyo Revengers Season 2 Episode 11

Baca juga: Sinopsis dan Link Nonton Tokyo Revengers Season 2 Episode 9, Mikey Datang Selamatkan Mitsuya

Pada episode 11, dibuka dengan pertemuan pertama Toman di tahun baru ketika Mikey dan Draken berbicara tentang segala peristiwa yang terjadi selama Natal antara Toman dan Black Dragon, dikutip dari sportskeeda.

Kemudian Draken memanggil Hakkai.

Tujuannya agar Hakkai dapat menjelaskan situasi kejadian tersebut secara langsung.

Hakkai kemudian menceritakan awal mula kejadian tersebut.

Berawal dari Hakkai melindungi saudara perempuannya Yuzuha dari kakak laki-lakinya Taiju.

Hakkai juga mengharapkan serangan balik yang didukung oleh anggota Toman lainnya.

Pasalnya, mereka memahami situasi Hakkai dan ingin yang terakhir terus menjadi wakil kapten divisi kedua.

Sementara itu, Mikey membawa Inui dan Kokonoi dari Black Dragon Generasi ke-11.