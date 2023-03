Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba, Ibunda Irish Bella Tulis Pesan untuk Putrinya

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba, ibunda Irish Bella tulis pesan haru untuk anaknya.

Diketahui sebelumnya, Ammar Zoni ditangkap pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu.

Lewat ungghan di akun Instagramnya @susanti.a (18/3/2023), ibunda Irish Bella, Santi Arifin menuliskan pesan haru untuk putrinya.

Santi Arifin mengunggah video Irish Bella dan menuliskan pesan untuk menguatkan putrinya dalam keterangan unggahan tersebut.

"My raising worrior @_irishbella_ YOU are powerfull, brafe and beautifull. YOU know what you want and know how to get it."

(Pembesar saya @_irishbella_ kamu kuat, berani, dan cantik. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu cara mendapatkannya.)

Baca juga: Putrinya Terdampak Kasus Ammar Zoni, Ibunda Irish Bella: Layak Dapat yang Lebih Baik

"Trust you gut. Fight for the truth, protect the fulnerable, and speak from the heart," tulis Santi Arifin.

(Percayalah padamu. Berjuang untuk kebenaran, lindungi yang penuh, dan bicara dari hati.)

Lebih lanjut, dalam unggahan tersebut Santi Arifin menyinggung soal putrinya yang berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik.

"Be the change the world needs. Rise up and fight for you purpose. YOU deserve better. Bellieve in yourself," sambungnya.

(Bangkit dan berjuang untuk tujuanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Percayalah pada dirimu sendiri.)

Dalam kesempatan berbeda, Irish Bella menyebut ia dan keluarga telah menyerahkan kasus suaminya pada pihak yang berwenang.

Ungghan ibunda Irish Bella tuliskan pesan haru untuk putrinya saat Ammar Zoni kembali tersandung kasus narkoba.

Baca juga: Ucapan Syukur Irish Bella di Tengah Ujian Hidup, Ammar Zoni Tak Disinggung, Mertua Memintanya Sabar

"Assalamualaikum, saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia."

"Selanjutnya saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang," ucap Irish Bella.