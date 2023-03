Lirik Lagu dan Terjemahan Everything at Once - Lenka: I Wanna Be Is Everything

Lirik Lagu dan Terjemahan Everything at Once - Lenka

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Everything at Once yang dinyanyikan oleh Lenka.

Lagu Everything at Once dirilis pada tahun 2011 dalam album Two (Expanded Edition).

Lagu Everything at Once memiliki genre musik pop berdurasi 2 menit 43 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Lagu Everything at Once yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

As sly as a fox, as strong as an ox

Licik seperti rubah, sekuat lembu

As fast as a hare, as brave as a bear

Secepat kelinci. seberani beruang

As free as a bird, as neat as a word

Bebas seperti burung, serapi kata

As quiet as a mouse, as big as a house

Setenang tikus, sebesar rumah

All I wanna be

Aku ingin menjadi semuanya

All I wanna be

Aku ingin emnjadi semuanya

Oh-oh-oh, all

Oh-oh-oh, semuanya

I wanna be Is everything

Aku ingin menjadi segalanya

As mean as a wolf, as sharp as a tooth

Berarti seperti serigala, setajam gigi

As deep as a bite, as dark as the night

Sedalam gigitan, segelap malam