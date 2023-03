Lirik Lagu dan Terjemahan Lucky - Lenka: The Moon in My Night

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Lucky yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu Lucky pertama kali dirilis pada 2017, dalam album yang berjudul Attune.

Lagu Lucky memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 21 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Lucky yang dipopulerkan oleh penyanyi Lenka dalam artikel berikut:

You are that cherry on top

Anda adalah ceri di atas

The apple of my eye

Apel mataku

You had me at hello

Aku sudah suka kamu dari awal

And I'll never say goodbye

Dan aku tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal

You're a diamond in the rough

Kamu adalah berlian yang kasar

A needle in the hay

Sebuah jarum di jerami

The moon in my night

Bulan di malamku

The sun in my day

Matahari di hariku

And I don't know why

Dan saya tidak tahu mengapa

I got so lucky

Saya sangat beruntung