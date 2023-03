Lirik Lagu Drive - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Drive yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Drive pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah didengar lebih dari 1,6 juta kali pada Kamis (30/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 19 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-9 dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Drive yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Drive - NCT Dream

[Intro]

Gwaensiri mami uljeokal ttae

Hyeonsireun jamsi itgo nolleo wa

Neol taeugo nan dallyeogalge

Neul biwo dun nae yeopjarin for you

[Verse 1]

Maebeon neoegeman, yeah

Yudok gipeun bameul neomeo

Oh, eoneusae geouren kiman keun eorinae jom eosaekae

Uh, jagajyeo neon sungan, yeah-eh

[Pre-Chorus]

Doego sipeun ge gadeukaetgo

Jangnanseureonge dangyeonhaetgo

Kkwaena jinjihaesseotdeon gomin sok

Hamkke ulgo utdeon geu ttaero, oh, oh (Yeah)

[Chorus]

Gwaensiri mami uljeokal ttae (Yeah)

Hyeonsireun jamsi itgo nolleo wa

Neol derireo na dallyeogalge

Ne mameul sireojwo (Yeah)

Onjongil ttwieonoldeon dongne (Yeah)

Nunbusin gyejeol bit geu hanado

Yeojeonhage neol bichwo

Sarajyeo modeun gomindo

[Post-Chorus]

Bangaun geu moksori

Gadeukan useumsori

Hamkke han noraetsori

Geu ttaero hamkke ganeun geoya

[Verse 2]

Manyang jeulgeopdeon geuttaen, yeah (Mhm, I really do)

Byeolgeotdo anin ire parake

Teojideon useume muldeureo

Gadeon sunganeul right back

Neul hamkkeyeotdeon best friend, yeah-eh

[Pre-Chorus]

Geuge neoyeotdan ge dahaengiya nan

Oh, woah

[Chorus]

Gwaensiri mami uljeokal ttae (Yeah)

Hyeonsireun jamsi itgo nolleo wa

Neol derireo na dallyeogalge

Ne mameul sireojwo (Yeah)

Onjongil ttwieonoldeon dongne (Yeah)

Nunbusin gyejeol bit geu hanado

Yeojeonhage neol bichwo

Sarajyeo modeun gomindo