Rilis Lagu 'Sa Kong Sa', Usman Hamid Akui Dapat Wejangan dari Once Mekel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis sekaligus advokat Usman Hamid merilis lagu rock berjudul Sa Kong Sa.

Dalam lagu ini, Usman Hamid menuangkan keresahannya terhadap tunggang langgang situasi hukum di Tanah Air.

Adapun kata Usman Hamid, keterlibatan Once Mekel dalam penggarapan lagunya.

"Once nemenin kongkow-kongkow kita di tempat studio musik, tapi dia juga dalam lirik membantu," kata Usman Hamid ditemui Tribunnews di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Barat, Jumat (31/3/2023) sore.

Usman Hamid mengatakan, Once memberinya wejangan dalam penulisan ref.

"Katanya, chorus samain aja antara chorus yang pertama sama yang diulang, jangan dibedain," ujar Usman Hamid.

Once menyarankan untuk bagian ref pertama dan kedua tidaklah berbeda.

Sebab jika berbeda, pendengar jadi susah untuk menghapalnya.

Sedangkan apabila sama bagian ref-nya, pendengar jadi lebih mudah menghapal lagunya.

"Karena (kata Once) orang kepengin ngulang yang pertama. Kan banyak lagu-lagu yang ref nya itu-itu aja," jelas Usman Hamid.

Lagu ini banyak dipengaruhi musik rock alternatif seperti Guns and Roses dan Rage Against The Machine. Usman menggarapnya sendiri sejak November 2022.

Selain Once, dalam penggarapan lagu Sa Kong Sa, Usman Hamid juga dibantu oleh gitaris Efek Rumah Kaca, Reza Ryan.