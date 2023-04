5 Fakta Coldplay, Band Inggris yang Diisukan akan Konser di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lima fakta menarik Coldplay, band asal Inggris yang dikabarkan akan gelar konser di Indonesia.

Isu ini bermula ketika seorang pengguna Twitter @AdibHidayat mengatakan akan ada band besar mampir ke Indonesia pada akhir tahun ini.

"Band besar yang tengah tur dunia itu akan mampir juga ke Jakarta akhir tahun ini," tulisnya di Twitter.

Pengguna itu tak menyebut nama band itu, namun banyak netizen yang menduga band itu adalah Coldplay.

Menanggapi isu ini, tim Humas Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Dea Amelia mengatakan pihaknya belum menerima konfirmasi apa pun terkait konser Coldplay di Jakarta.

Melihat antusiasme netizen Indonesia, berikut ini beberapa fakta menarik Coldplay yang menjadi alasan mengapa konsernya sangat diharapkan, dikutip dari Hollywood Life, Elpais, dan Planet Radio.

Baca juga: Pihak GBK Buka Suara Soal Kabar Coldplay Bakal Manggung di Jakarta

1. Lagu-lagu Coldplay

Coldplay menghasilkan lagu-lagu yang disukai banyak penggemar di seluruh dunia.

Mereka memiliki gaya menulis yang berbeda-beda setiap lagu dengan nuansa yang tenang.

Beberapa penggemar menilai lagu-lagu Coldplay terdengar ceria dan menyedihkan di saat yang bersamaan.

Lirik dari lagu-lagu Coldplay terdengar menyatu dengan alunan musik dan memberikan berbagai perasaan.

2. Memenangkan Banyak Penghargaan

Band ini telah memenangkan total 58 penghargaan sepanjang karir mereka, termasuk 4 Billboard Music Awards, 7 Grammy Awards, dan 8 Brit Awards.

Beberapa lagu yang mendapat penghargaan Grammy itu adalah Parasut (2002), A Rush of Blood to the Head (2003), In My Place (2003), Jam (2004), Viva La Vida (2009) yang menang dua kali, dan album Vivi La Vida Or Death And All His Friends (2009).

Coldplay (IMDb)

Baca juga: Ini Jadwal Tur COLDPLAY 2023, Chris Martin Pernah Ungkap Peluang Konser di Indonesia, Netizen Mohon