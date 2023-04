Lirik dan Terjemahan Lagu Bungee - NCT Dream: Come Here, Babe, Geomnal Ge Eopseo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Bungee yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Bungee pada 28 Juni 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio clip lagu ini sudah diputar lebih dari 2,7 juta kali pada Selasa (11/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 29 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-2 dari album repackaged NCT Dream yang bertajuk Hello Future.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Bungee yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Beatbox - NCT Dream Versi Inggris, Rilis Hari Ini

Lirik Lagu Bungee - NCT Dream

[Intro]

Do-do-do-do-do-do-da, yeah

[Verse 1]

Ay, cheonnune geunyang banhan

Geureon sungani isseo, huh

Jjarithame duryeoumdo sarajiji, wiheomhae

Simjangeun meotdaero michyeo (nalttwine)

Igeon hwaksilhae that ya (Drive me insane)

Shimmy, shimmy, come

Neon nareul daleun geol, you gotta be mine

[Pre-Chorus]

Idaero nege ttwieodeulge

Neoraneun keun gange mulgyeol soge

Nalgaereul pyeolchyeo baram tago

Ay, himkkeot bareul gureugo (Woo) barameul neukkigo (Skrrt)

I know you wanna dive with me (Uh), don't ya?

Yeah

[Chorus]

Come here, babe, geomnal ge eopseo

Yeah ttwieo bungee jump

3-2-1, hal su isseo

Nege deo gakkai gandamyeon

Taeyangboda nopi ttwin dwie-e-e

Nareul deonjyeo, bungee, jump, jump

Keuge nallyeo, bungee, jump, yeah

Neol aneul teni

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan We Go Up - NCT Dream: Sijak Buteo Da, Yesang Bakke Nollaun Style

[Verse 2]

Gipge saenggakaji (Uh?) ana (Mm)

(It's all about you baby, ha-ha-ha)

Neoe gwanhan yaegiramyeon no, woah (Woo)

Bonneungjeogeuro nan baneunghago (Ay)

Modeun geol matchwogal, junbi da dwae isseo

Jedaero hago sipeo jigeum i sungan mallya

[Pre-Chorus]

Sarangi duryeopji anke, yeah

Nareul kkok diditgo deo meolli bwa

Nan algo isseo urin wonhae

Ay, himkkeot bareul gureugo barameul neukkigo

I know you wanna dive with me, don't ya?

Yeah

[Chorus]

Come here, babe, geomnal ge eopseo

Yeah ttwieo bungee jump

3-2-1, hal su isseo (Uh)

Nege deo gakkai gandamyeon

Taeyangboda nopi ttwin dwie-e-e

Nareul deonjyeo, bungee, jump, jump

Keuge nallyeo, bungee, jump, yeah

Neol aneul teni

[Post-Chorus]

Ajjilhan sokdoreul neukkimyeo, uh, uh

I'ma jump for ya

Taeyangboda nopi ttwin dwie

I'ma jump for ya

Neol aneul teni

Baca juga: Lirik Lagu BOOM - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya