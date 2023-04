Berikut lirik dan terjemahan lagu That's Not How This Works yang dipopulerkan oleh Charlie Puth feat Dan + Shay.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu That's Not How This Works dalam artikel ini.

That's Not How This Works merupakan lagu dari Charlie Puth yang berkolaborasi dengan Dan + Shay.

Video klip lagu That's Not How This Works dirilis pada 31 Maret 2023 di kanal YouTube Charlie Puth.

Lirik dan Terjemahan Lagu That's Not How This Works - Charlie Puth feat Dan + Shay:

Thought the day you disappeared hat it was over

Mengira hari saat kau menghilang bahwa itu sudah berakhir

Didn't even hear you leavin'

Tak kudengar engkau pergi

Saw you with someone and thought that it was closure

Kulihat dirimu bersama seseorang dan kuduga bahwa itu adalah penutupan

But you still tell me that you need me

Namun engkau masih mengatakan padaku bahwa kau membutuhkanku

Baby, why? Tell me, why?

Kasih, mengapa? Katakan padaku, mengapa?

Can't you just make up your mind?

Tidak bisakah kau mengambil keputusan?

Quit messin' with my head

Berhenti mengacaukan pikiranku

You can't say you hate me

Kau tak bisa bilang kau membenciku

Then call me when you're hurt

Lalu meneleponku saat kau terluka

Baby, you know that's not how this works, no

Kasih, kau tahu itu bukanlah cara yang benar, tidal