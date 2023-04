Lirik dan Terjemahan Lagu Quiet Down - NCT Dream: Just Quiet Down, You Say Too Much

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Quiet Down yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Quiet Down pada 29 April 2020.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah diputar lebih dari 4,6 juta kali pada Rabu (12/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 08 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-2 dari mini album keempat NCT Dream yang bertajuk Reload.

Lirik lagu Quiet Down mendorong pendengar untuk tidak terjebak atau tertahan oleh hal-hal materi dan desas-desus yang beredar, sebaliknya, seseorang harus fokus untuk percaya pada diri mereka sendiri.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Quiet Down yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Quiet Down - NCT Dream

[Verse 1]

Yeah, ooh han beonjjeumeun seuchin geot gata (han beonjjeumeun)

Gieogeun naji anneunde

Geureotani geureonga bone (geureonga bwa)

Geureonga bwa no, no, no (geureonga bwa)

Ttak han beon jinachin backbiter

It's like a cash

Saeroul geo eopsi jiruhae (C'mon)

Neoreul gyeonwo worry 'bout me

Singyeong an sseo yeojeonhi

Daekkuneun eopseo what you speak

Jal aljana neon nugul mideulji

[Pre-Chorus]

Beonjyeoganeun somun talk to you (Talk to you)

Nareul minneundamyeon need to mute (Woah, woah)

Tteodeureobwa eodi fake news (Fake news)

Turn that shh down for quiet new dawn

[Chorus]

Eodumi geotyeo nuneul tteobwa

Jinsireul majuhae neon ije

Quiet down, quiet down, quiet down

Tteodoneun jeo geojinmal

Da sarajyeo quiet down

[Verse 2]

Neul tagiseul jaba

Kkwak mulgo neureojyeo (Gotta bite)

Sasireun gwansimdo eopseo (You know)

Nega nal mideul ttae

I don't hesitate

Amuri malhaedo tteobogo heundeureo

Hwaginbatgo sipeohae

Keep it, keep or keep it doubt

Ttak han beon malhalge don't worry

Dallajil geon eopseo aljana

Question me, question you

Gyeolguge neon majuhae yourself

Jom deo pyeonhage neol naeryeonwaya hae

Tteodeureo daeneun mal don't react, just live, live

[Pre-Chorus]

Beonjyeoganeun somun talk to you (Talk to you)

Nareul minneundamyeon need to mute (Woah, woah)

Tteodeureobwa eodi fake news (Fake news)

Turn that shh down for quiet new dawn

[Chorus]

Eodumi geotyeo nuneul tteobwa

Jinsireul majuhae neon ije

Quiet down, quiet down, quiet down

Tteodoneun jeo geojinmal

Da sarajyeo quiet down

[Bridge]

Just quiet down, you say too much

(jeungmyeonghal geoseun dan hanado eopseo aljana)

Nunbiche bichin neoreul bwa

Naui modeun banghyangeun neo hanareul garikyeo

Heureuneun sigan soge yuilhan jinsil

Geurimjacheoreom gyeolguk dwicheojil maldeul

Just quiet down and chillin' out

Gieokae woah