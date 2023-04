Lirik dan Terjemahan Lagu 7 Days - NCT Dream, Penantian Jawaban atas Pengakuan Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu 7 Days yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul 7 Days pada 29 April 2020.

Lagu berdurasi 3 menit 17 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-3 dari mini album keempat NCT Dream yang bertajuk Reload.

Lirik lagu 7 Days mengungkapkan kegembiraan dari cinta yang tumbuh dan emosi yang mengalir di benak seseorang sambil menunggu jawaban atas pengakuan mereka.

Video musik yang dirilis menampilkan setiap anggota secara diam-diam memasukkan hadiah di loker anggota lain dan setiap hadiah mewakili lagu sebelumnya yang telah dirilis NCT Dream.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu 7 Days yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Beatbox - NCT Dream Versi Inggris, Rilis Hari Ini

Lirik Lagu 7 Days - NCT Dream

[Chorus]

7 days a week neon eottaenni

Urin kkwaena manneun geot ganni

Neukkin daeroman naegedo malhaejumyeon dwae

7 days a week neul ne gyeoteul

Maemdol teni pyeonhage malhae

Eonjerado nal bulleojumyeon dallyeogamyeon dwae

[Verse 1]

Ama yojeum uriga mannan naldeul gaunde

Gajang bappeuge jinaen teukbyeolhan iljuil gatji

Cheoeum nal bodeon nunbitgwa yeah

Jitdeon neoye misoga yeah

Aye meoritsogeseo

Tteonal saenggagi eomneun deuthae

[Pre-Chorus]

Jigeum nan nan nan ttak han siganman

Sasil nae nae nae mameun ireonde

Anim bam bam bameul saedo joa

(Want it, want it, yeah, want it, woo, yeah)

Gwaenhi mak mak mak singyeong sseuji ma

Geunyang ne ne ne mam ganeun daero

Nado neol neol neol ttaragaryeogo yeah

Baca juga: Lirik Lagu Saturday Drip - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

[Chorus]

7 days a week neon eottaenni

Urin kkwaena manneun geot ganni

Neukkin daeroman naegedo malhaejumyeon dwae

7 days a week neul ne gyeoteul

Maemdol teni pyeonhage malhae

Eonjerado nal bulleojumyeon dallyeogamyeon dwae

[Verse 2]

Saesam iljuiriran ge

Jeongmal jjalbeun geot gatgin hae

Neowa hamkkehan siganeul kkeunnaegien aswiunde

Sasil nan ajik gunggeumhae yeah

Neoe daehan modeun geot

Ara gamyeon alsurok oh ppajyeodeureo

[Pre-Chorus]

Jigeum nan nan nan ttak dan haruman

Sasil nae nae nae mameun ireonde

Anim mae mae maeil hamkke hallae

(Want it, want it, yeah, want it, woo, yeah)

Gwaenhi mak mak mak gominhaji ma

Geunyang ne ne ne mam ganeun daero

Nado neol neol neol ttaragaryeogo yeah

Baca juga: Lirik Lagu Fire Alarm - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

[Chorus]

7 days a week neon eottaenni

Urin kkwaena manneun geot ganni

Neukkin daeroman naegedo malhaejumyeon dwae

7 days a week neul ne gyeoteul

Maemdol teni pyeonhage malhae

Eonjerado nal bulleojumyeon dallyeogamyeon dwae