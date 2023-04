Lirik dan Terjemahan Lagu Can We Go Back - NCT DoJaeJung, Cocok Buat yang Gagal Move On

Simak lirik dan terjemahan lagu Can We Go Back milik NCT DoJaeJung. Lagu ini merupakan bagian dari mini album pertama NCT Dream bertajuk Perfume.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Can We Go Back yang baru dirilis oleh boyband asal Korea Selatan, NCT DoJaeJung.

Sebagai tanda debut, grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT DoJaeJung merilis mini album Perfume pada Senin, (17/4/2023).

Lagu Can We Go Back menjadi track ke-5 dalam mini album pertama NCT DoJaeJung tersebut.

Can We Go Back adalah lagu bergenre R&B yang tenang menggambarkan seseorang yang ingin kembali ke masa lalu setelah orang yang dicintainya pergi, layaknya gagal move on.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Can We Go Back yang dipopulerkan oleh NCT DoJaeJung dapat disimak di bawah ini:

Doyoung (kiri), Jaehyun (tengah), dan Jungwoo (kanan) - Foto teaser mini album Perfume milik NCT DoJaeJung, bertajuk The Scent Note: Base Note. (Instagram @nct_dojaejung)

Lirik Lagu Can We Go Back - NCT DoJaeJung

[Intro]

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

[Chorus]

Neurithage doraganeun sigetbaneul

Baeteobwado dapdapagiman han sum

Sidalligo isseo jigeutan huyujeung I do, I do

Can we go back? Can we go back? Yeah

[Verse]

Nal dwicheogige mandeureotdeon pyojeongdeo

Heurithage boil mankeum yeoteojyeo

Han georeumssik neoegeseo meoreojyeo, oh-oh

Gilgodo gin geu teonal kkeute

Gyeolgugen daeun dеuthae

[Pre-Chorus]

Neoui ireumеul kkeonaebolge

Ijen eoryeopji aneun geol

Modeun geosi jejariro doreowa inneundaedo

I can't deny, can't deny (Ah-yeah, oh)

[Chorus]

Neurithage doraganeun sigetbaneul ([?] jwo)

Baeteobwado dapdapagiman han sum

Sidalligo isseo jigeuthan huyujeung (Bamhani sarangi, yeah)

I do, I do (It's true)

Can we go back? Can we go back? Yeah (Can we go back?)

[Post-Chorus]

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

Can we go back? Can we go back? Yeah

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

Can we go back? Can we go back?

[Bridge]

Alko nado kkeuchi anin

Ibyeol sogeseo ajikdo heme

Maeum han kyeoneun maebeon aryeowa

Nan tto dasi neol chamanae

[Post-Chorus]

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

Can we go back? Can we go back? Yeah

Ooh-ooh, hoo-ooh-oh, ooh-oh

Can we go back? Can we go back?

Hoo-oh

