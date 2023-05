Lirik dan Terjemahan Lagu Not You - Alan Walker ft Emma Steinbakken: Photobook with My Mistakes

Simak Lirik dan Terjemahan Lagu Not You - Alan Walker ft Emma Steinbakken

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan lagu berjudul Not You yang dinyanyikan oleh Alan Walker berduet dengan Emma Steinbakken.

Lagu Not You telah dirilis pada 3 Desember 2021, namun kini kembali viral di TikTok setelah banyak yang menjadikannya sebagai backsound video.

Video musik lagu Not You diunggah di kanal YouTube Alan Walker.

Hingga Senin (1/5/2023), klip tersebut telah ditonton lebih dari 5,6 juta kali.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Im Alive - Celine Dion: My Spirit Takes Flight

Berikut Lirik Not You - Alan Walker ft Emma Steinbakken:

In my life, in my mind

Dalam hidupku, dalam pikiranku

Where I make up stories all the time

Di mana aku selalu mengarang cerita

And I pretend that I am not someone

Dan aku berpura-pura bahwa aku bukan seseorang.

Left to face the world alone

Ditinggal menghadapi dunia sendirian

Lately I'm not the same

Akhir-akhir ini aku tidak sama

I've found a stranger calling out my name

Aku telah menemukan orang asing memanggil namaku

Have a feeling you would be so proud

Punya perasaan kamu akan sangat bangga

And he's gon' need me now

Dan dia akan membutuhkanku sekarang

But he's not you

Tapi dia bukan kamu