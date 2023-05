Lirik dan Terjemahan Lagu We Young - NCT Dream: So What? We Hot, We Young

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu We Young yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis album mini pertama yang bertajuk We Young pada Agustus 2017.

Lagu We Young menjadi single utama dalama album mini perdana NCT Dream tersebut.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu We Young yang dipopulerkan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik Lagu Saturday Drip - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

Lirik Lagu We Young - NCT Dream

[Intro]

We just wanna have fun

'Cause we hot and we young

[Verse 1]

Oneul hamkke hae it'll be alright

Haneul jjaenghage paran narijana (Oh)

Geurae heumppeok gibuneun deultteun deuthae ah

Joeun iri ireonal geot gatji anni

[Pre-Chorus]

We'll dance seolleneun nae du ballo deo dagagalge

Nan eonjekkajina yeongwonhan chinguga doelge

[Chorus]

Haetbit araero

So what? (Hey) We hot, we young

Gеokjeonghaji ma (Oh)

So what? We hot, we young

Onеulmankeumeun free (Here we go)

Hands up in the air

Haneureun mujigae bit

Papkon gureumdo

Uh, uh, we young

[Verse 2]

Neon nae gyeoteul dungsil tteodanigo uh

Japil deut japiji ankon hae (Oh)

Geureon nega syareureuk useojul ttaen ah

Janjanhan hosutga jandie singgeureon iseul meogeumeun deut

Geureon neukkimiya

Baca juga: Lirik Lagu Rainbow - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

[Verse 3]

Sangkeumhan remoneideu gateun

Geu useumsoriga rapa-pa-pa-pa-pa

Taeyangeun binnago barami bureoseo joa na-na-na-na-na-na

We go up, we go down

We're gonna shut this whole city down

Give me the light, by your right

How you like give me now hola-la-pa-pa-pa-pa

[Chorus]

Haetbit araero (Here we go)

So what? We hot, we young

Geokjeonghaji ma (Hey)

So what? We hot, we young (We young)

Oneulmankeumeun free (Here we go)

Hands up in the air

Haneureun mujigae bit

Papkon gureumdo

Uh, uh, we young

[Bridge]

Eoreuni doemyeon gieok nameulkka

Jigeum i tteollim

Son maju japgo nuneul matchumyeon

So what? We're gonna have fun

'Cause we hot and we young

[Chorus]

Haetbit araero (Here we go, oh)

So what? We hot, we young (Oh, we young, we young, oh)

Geokjeonghaji ma (Hey)

So what? We hot, we young (We young, oh)

Oneulmankeumeun free (Free)

Hands up in the air

Haneureun mujigae bit

Papkon gureumdo

Uh, uh, we young

We young

Baca juga: Lirik Lagu Sorry, Heart - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya