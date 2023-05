Lirik dan Terjemahan Lagu Dreaming - NCT Dream: We Gonna Shine Like A Supernova

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Dreaming yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu Dreaming pada Desember 2021.

Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga milik NCT, yang bertajuk Universe.

Diunggah satu tahun lalu di YouTube NCT, audio klip lagu Dreaming telah didengarkan lebih dari 1,8 juta kali pada Sabtu (6/5/2023)

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Dreaming yang dipopulerkan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Dreaming - NCT Dream

[Verse 1]

I've been dreaming

Mwodeunji da ganeunghae come with me

Kkeuteopsi deullin

I mellodin uriui language, hmm

Play that music, so neoui kkumi neukkyeojyeo, neukkyeojyeo

Banbokdoen i eumak soge hanaga dwae

Neowa na, neowa na, ah-ah-ah-ah

[Pre-Chorus]

Neodo aljana tonghaneun mam

Jayurowo neowa nan jigeum

Siseoni jeomjeom eolkin sungan

Sijakdoeneun neowa naui kkum

[Chorus]

Nae ane kkaeeonaneun something, something

Kkumsogui kkumeul geonneo, urin ieojyeo

Deudieo mannage doen something, something

Kkaego sipjiga ana, matdaeun kkumsok

[Verse 2]

I love that feeling

Maeil gidaryeosseo neowa dake doegil

Kkumui jeopyeoneuro fallin' (Yeah)

Huimihage boineun deuthae meolli (Yeah)

Muuisigui deep end (Yeah)

Geurae iksukan deut natseon i bichi, kkeureodanggine

Eonjebuteonga neukkyeojideon resonance

Mueongaga inneun deuthae kkumui neomeo (Hey)

Kkumui munteogeul neomeo nun tteun nirvana

Juwireul dulleobwabwa ontong

Dreamin', dreamin', dreamin'

On these axis gakjaui jarieseo go on

Seoroui gwedoga matdaeul ttae, pyeolchyeojil moseubeun

Geu eotteon geotdo modu chowolhan, H.O.S to KOSMO

Geurae geu sigani omyeon, we gonna shine like a supernova

[Pre-Chorus]

Nunbinmaneuro da aljana

Gijeokcheoreom matdaeun maeum

Gateun gamjeongeul neukkin sungan

Hyeonsiri dwae neowa naui kkum

[Chorus]

Nae ane kkaeeonaneun something, something

Kkumsogui kkumeul geonneo, urin ieojyeo

Deudieo mannage doen something, something

Kkaego sipjiga ana, matdaeun kkumsok

[Bridge]

Yeah, jom deo meolli, mijie ssain H.O.S nan yeoreo

Deo wonhae urimanui conversation (Daedaphae i sungan)

Neoro haeseokdoeneun melody (Oh-ooh)

Soge dama bonaen message (Oh-ooh)

Keojineun i gonggam soge woneul geuryeo hanaga dwae, yeah-eh-eh

[Chorus]

Neowa nae kkumeul inneun something, something (Yeah, eh-eh-eh)

Chawoneul ttwieoneomeo, urin ieojyeo (Oh, oh-oh-oh, michigo isseo)

Deoeopsi bunmyeonghaejin something, something (Yeah-eh-eh, woah-ooh-woah)

Urin meomchuji ana, matdaeun kkumsok

