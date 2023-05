Profil Kim Young Dae, Aktor Korea yang Ingin Mencoba Makan Seblak dan Sate di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil lengkap Kim Young Dae, aktor Korea yang ingin mencoba makanan khas Indonesia.

Kim Young Dae baru saja menggelar acara jumpa fans di Jakarta, pada Sabtu, 13 Mei 2023.

Kehadiran Kim Young Dae membuat para penggemarnya yang ada di Indonesia sangat senang.

Mengutip dari TribunToraja.com, saat jumpa fans tersebut, Kim Young Dae menyebutkan keinginannya, bahwa dia ingin mencoba beberapa makanan khas Indonesia.

Ia sempat mendapat rekomendasi untuk mencoba makanan khas Indonesia yaitu Seblak dan Sate.

Hal ini jelas membuat penggemarnya yang berasal dari Indonesia merasa antusias.

Profil Kim Young Dae

Kim Young Dae lahir pada 2 Maret 1996 di Korea.

Dikutip dari Kprofiles.com, Kim Young Dae ini dulunya berkuliah di Universitas Fudan Cina.

Sosok Kim Young Dae dikenal dengan keterampilannya dalam beradu akting.

Tak hanya piawai akting, ia juga memiliki keterampilan bermain gitar dan piano.

Ia mulai terjun ke dunia entertainment, ketika ia muncul di video musik 'The First Night' oleh Major9 Ben dan 4MEN.

Dia juga kerap menghadiri acara fashion show, seperti acara Songzio Homme Fashion Week, hingga beberapa acara lainnya.

Kim Young Dae juga pernah mendapatkan nominasi sebagai aktor baru terbaik di MBC Drama Awards pada tahun 2019.