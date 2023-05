Dahlia Poland Bongkar Dugaan Fandy Christian Selingkuh dengan Lawan Main Andi Annisa: My Weekdays

TRIBUNNEWS.COM - Artis Dahlia Poland membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Fandy Christian.

Melalui Instagram Story-nya, Dahlia Poland mengunggah potongan chat Fandy Christian dengan diduga lawan mainnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda, Andi Annisa.

Unggahan tersebut dibagikan Dahlia Poland pada Minggu (14/5/2023).

Munculnya dugaan sosok wanita tersebut adalah lawan main Fandy, lantaran Dahlia sempat menyebut akun Instagram Andi Annisa.

"Bravo @andiannsyah," tulis Dahlia.

Setelahnya, Dahlia kemudian mengunggah bukti chat diduga Fandy dan Andi Annisa.

Dalam chat terlihat muncul beberapa kalimat yang dinilai mesra antara keduanya.

Baca juga: Fandy Christian Diduga Selingkuh, Dahlia Poland Tegaskan Bukan Gimmick

Hingga sosok wanita tersebut menyebut Fandy sebagai 'my weekdays'.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," ungkap Dahlia.

"Do good and good will come to you ceunah," tambahnya.

Berikut potongan chat yang diduga antara Fandy Christian dan Andi Annisa:

Potongan chat bukti dugaan Fandy Christian dengan Andi Annisa. (Instagram @dahliachr)

Sindiran kembali dilontarkan oleh Dahlia untuk sosok wanita lawan main Fandy di sinetron.

Dahlia menyebut Andi Annisa sangat mendalami perannya dengan sang suami.

"Mendalami peran mungkin," tutupnya.

Baca juga: Isi Chat Mesra Fandy Christian pada Wanita Lain, Dibongkar Dahlia Poland: Makasih Udah Sayang