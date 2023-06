Adhisty Zara Divonis Kanker di Series YOLO, Begini Caranya Bahagia Menjelang Kematian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adhisty Zara berperan sebagai Dita di series berjudul YOLO (you only live once).

Series ini berfokus pada Dita selaku tokoh utama yang sangat workaholic, begitu memperhatikan kebersihan, dan kesehatan.

Namun sikapnya itu berubah 180 derajat ketika divonis mengidap kanker.

"Dita itu anak kantoran yang hidupnya itu lurus banget, dia mikirin kesehatan nomor satu, olahraga, bawa bekel, hidupnya cuma untuk kerja dan mamanya," kata Adhisty Zara saat jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023).

Zara menambahkan, Dita adalah wanita yang tidak percaya soal cinta.

Namun setelah dia divonis mengidap kanker, Dita ingin merasakan yang namanya jatuh cinta.

Tak hanya itu, Dita mengabiskan waktu untuk kesenangan setelah dokter mengungkapkan sisa umurnya selam 3 bulan lagi.

Sebab selama ini Dita tak pernah merasakan itu semua karena hidupnya hanya didedikasikan untuk kerjaan dan kebahagiaan orangtua.

"Kalau soal cinta, Dita itu ga percaya cinta, makanya setelah divonis, dia mulai mencoba cinta dan bertemulah tiga pria ini," ujar Adhisty Zara.

Adapun tiga pria tersebut adalah Jerome Kurnia sebagai Roman, Daffa Wardhana sebagai Amos, dan Michael Olindo sebagai Deo.

Series YOLO dijadwalkan tayang mulai 4 Juni 2023 di aplikasi streaming Vidio.