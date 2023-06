Daftar Lagu ONE OK ROCK yang Populer di Spotify: Ada Wherever You Are hingga Renegades

ONE OK ROCK - Daftar lagu ONE OK ROCK yang populer di Spotify. Ada Wherever You Are, The Beginning hingga Renegades.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar lagu ONE OK ROCK yang populer di Spotify.

Grup band rock asal Jepang, ONE OK ROCK dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia pada 29 September 2023.

Kabar terkait konser ONE OK ROCK di Indonesia tersebut telah diumukan secara resmi oleh promotornya yakni PK Entertainment, AEG Presents Asia dan Sound Rhythm.

Konser yang bertajuk 'Luxury Disease Asia Tour 2023' tersebut akan digelar di Beach City International Stadium, Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara.

Sebagai informasi, grup band ONE OK ROCK mulai mengawali karier sejak 2005.

Adapun personel ONE OK ROCK di antaranya Taka (vokalis), Toru (gitaris), Ryota (bassis), dan Tomoya (drummer).

Baca juga: Cara Beli Tiket Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023, Klik oorinjakarta2023.com

Selama berkarier hingga kini, ONE OK ROCK telah merilis sejumlah lagu.

Bahkan beberapa dari karya lagu ONE OK ROCK menjadi populer di sejumlah platform musik.

Lebih lengkapnya, berikut daftar lagu ONE OK ROCK yang populer di Spotify pada Juni 2023:

1. Wherever You Are (119 Juta)

Lirik:

I'm telling you

I softly whisper

Tonight, tonight

You are my angel

愛してるよ

二人はひとつに

Tonight, tonight

I just to say

Wherever you are

I always make you smile

Wherever you are

I'm always by your side

Whatever you say

キミを想う 気持ち

I promise you forever right now