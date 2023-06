Film Jebolan Festival Internasional yang Tayang Juni Ini, Angry Annie hingga Miracle in Cell No 7

TRIBUNNEWS.COM - Tak sedikit film jebolan festival internasional tak tayang di bioskop tanah air.

Sebut saja Angry Annie mendapat Variety Piazza di Locarno Internasional Film Festival 2022, Le Petit Nicholas pemenang Best Animated Film di Lumiere Award 2023.

Ada pula Miracle in Cell No 7 versi asli dari Korea Selatan. Kemudian No Dogs Or Italians Allowed peraih European Animated Feature di European Film Awards, The Dam masuk nominasi Cannes 2022 dan Myanmar Diaries pemenang Berlinale Documenter di Berlin Internasional Film Festival 2022).

Demikian pula Knor yang masuk nominasi di Berlin Internasional Film Festival 2022). Song From The 2nd Floor sebagai pemenang Jury Prize di Cannes 2000.

Christmast in August pemenang Best New Director di Grand Bell Award 1999, Hongkong Family masuk nominasi di Hongkong Film Awards 2023), Initial D pemenang Best Supporting Actor di Hongkong Film Awards 2006).

Baca juga: Raline Shah Bertemu Michelle Yeoh di Cannes Film Festival, Mereka Bahas Pernikahan

Namun, film-film tersebut kini tayang secara legal di Klik Film.

"Banyak penggemar film yang kesulitan untuk menonton film-film jebolan festival film Internasional. Untuk itulah, kami selalu menghadirkan film-film yang masuk dalam festival film internasional, dan kita update setiap bulannya. Sehingga para penggemar film bisa menikmatinya secara legal," ungkap Direktur KlikFilm, Frederica.

Berikut sinopsis film jebolan festival yang tayang pada Juni 2023:

Anggry Annie

Berkisah tentang Annie (Laure Calamy), seorang pekerja pabrik Prancis yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak, yang merasa perlu untuk melakukan aborsi.

Film ini berlatar belakang pada awal tahun 1970-an, ketika aborsi masih ilegal di Prancis, sehingga Annie beralih ke Gerakan Kebebasan Aborsi dan Kontrasepsi (MLAC) di Prancis.

Angry Annie menawarkan karya yang penuh semangat juga menawarkan dorongan dan inspirasi.

Le Petit Nicolas

Nicolas merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini. Orang tua yang amat menyayanginya, teman-teman di sekolah yang lucu-lucu dan menyenangkan.