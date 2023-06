Lirik Lagu dan Terjemahan Tik Tok - Kesha: You Got That Sound

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Tik Tok yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Kesha.

Lagu Tik Tok dirilis pada 7 Agustus 2009 dalam album Animal.

Tembang milik Kesha yang berjudul Tik Tok tersebut memiliki durasi musik 3 menit 35 detik.

Simak lirik lagu Tik Tok yang dinyanyikan oleh Kesha lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Wake up in the morning feeling like P Diddy

Bangun pagi, rasanya aku seperti P Diddy

Hey, what up girl

Hey, ada apa gadis

Put my glasses on, I'm out the door

Kupakai kacamataku, pergi keluar

I'm gonna hit this city, Let's go

Kan kuguncang kota ini, ayo mulai

Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack

Sebelum pergi, kugosok gigi dengan sebotol Jack

'Cause when I leave for the night, I ain't coming back

Karena saat ku pergi malam ini, aku takkan kembali

I'm talking pedicure on our toes, toes

Aku bicara tentang pedikur di kaki kita

Trying on all our clothes, clothes

Mencoba semua baju kita

Boys blowing up our phones, phones

Cowok-cowok tak henti menelpon kita

Drop-toping, playing our favorite CD

Naik turun, memutar CD kesukaan kita