Lirik dan terjemahan See You Again - Charlie Puth ft Wiz Khalifa. Terdapat petikan lirik 'It's Been A Long Day Without You'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu See You Again yang dinyanyikan oleh Charlie Puth featuring Wiz Khalifa.

Diketahui, video klip lagi See You Again telah dirilis pada 2015 di kanal YouTube Wiz Khalifa.

Lagu See You Again ini didedikasikan untuk mengenang mendiang Paul Walker, yang meninggal karena kecelakaan mobil pada 30 November 2013.

Selain itu, lagu See You Again juga diputar pada bagian akhir film Fast and Furious 7.

Dalam lagu See You Again terdapat petikan lirik 'It's Been A Long Day Without You'.

Lebih lengkapnya, simak lirik dan terjemahan lagu See You Again berikut ini:

Lirik dan Terjemahan Lagu See You Again - Charlie Puth ft Wiz Khalifa

It's been a long day without you my friend

Hari-hari terasa lama tanpamu, teman

And I'll tell you all about it when I see you again

Dan kan kuceritakan semua ini padamu saat aku bertemu denganmu lagi

We've come a long way from where we began

Kita tlah datang jauh dari tempat kita mulai

Oh I'll tell you all about it when I see you again

Oh kan kuceritakan semua ini padamu saat aku bertemu denganmu lagi

When I see you again

Saat aku bertemu denganmu lagi

Damn who knew

Sial, siapa yang mengira

All the planes we flew

Pesawat-pesawat yang kita tumpangi