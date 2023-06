Lirik Lagu dan Terjemahan Love Is the Name - Sofia Carson: Go Nirvana in Here

Inilah lirik lagu dan terjemahan Love Is the Name yang dipopulerkan oleh Sofia Carson.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Love Is the Name yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Sofia Carson.

Sofia Carson merilis lagu Love Is the Name pada 8 April 2016 lalu.

Lagu Love Is the Name merupakan lagu bergenre musik pop yang memiliki durasi 3 menit 27 detik.

Simak lirik lagu Love Is the Name yang dinyanyikan oleh Sofia Carson lengkap dengan terjemahan bahsa Indonesia dalam artikel berikut:

We gonna burn it up like rock stars

Kita akan membakarnya seperti bintang rock

Go Nirvana in here

Pergi Nirvana di sini

We gonna set it off, tick-tock

Kita akan mematikannya, tik-tok

Life is a video game

Hidup adalah permainan video

And we could be in love or not lie

Dan kita bisa jatuh cinta atau tidak berbohong

See, I really don’t care

Lihat, aku benar-benar tidak peduli

I just wanna be right here

Aku hanya ingin di sini

I just wanna be right here, uh

Aku hanya ingin berada di sini, uh

We can rule the oceans

Kita bisa menguasai lautan

We can rule the world

Kita bisa menguasai dunia