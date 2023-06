Fakta Dugaan Perselingkuhan Adik Raffi Ahmad dengan Rendy Kjaernett, Chat Lewat Aplikasi Ojol

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta dugaan perselingkuhan adik presenter Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah dengan aktor Rendy Kjaernett.

Publik digemparkan dengan kabar dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Rendy Kjaernett baru-baru ini.

Dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett pertama kali dibongkar oleh istri sang aktor, Lady Nayoan di Instagram pribadinya.

Sembunyikan Dugaan Perselingkuhan, Upaya Syahnaz dan Rendy Kjaernett Chat Lewat GoJek

Dalam kasus dugaan perselingkuhan, Syahnaz dan Rendy Kjaernett diketahui berkomunikasi lewat aplikasi ojek online.

Hal tersebut diduga sebagai upaya menyembunyikan hubungan terlarang keduanya.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story Lady Nayoan yang mengunggah tangkapan layar percakapan Syahnaz dengan suaminya.

"Sayang, good night ya cintaku. Seneng banget ketemu ayang terus. Sampai rumah cuci-cuci, bobo ya sayang, istirahat ya cinta."

"Kabarin aku besok kalo udah jalan ya sayang. Aku sayang banget banget sama ayang. Cinta banget banget sama kamu. Aku ini mau mandi, abis mandi bobo ya. Muach."

"Dadah suami aku, love you so much," tulis Syahnaz.

Jeje dan Syahnaz (kiri) Rendy dan layd (kanan) - Tahu soal dugaan perselingkuhan dengan Rendy Kjaernett, suami Syahnaz sampai 3 kali ganti nomor ponsel istrinya. (Kolase Instagram @ladynayoan dan @syahnazs)

Istri Rendy Kjaernett Tutupi Perselingkuhan sang Suami Selama Setahun

Dalam unggahan lain, Lady Nayoan mengatakan telah mengetahui suaminya memiliki hubungan terlarang dengan Syahnaz sejak tahun 2022 lalu.

"Sudah dari Juli 2022 saya diam," tulis Lady Nayoan di Instagram Storynya.

Pergoki Rendy Kjaernett Selingkuh saat Hamil