TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu We Are Never Ever Getting Back Together yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Musik video We Are Never Ever Getting Back Together dirilis pada 1 September 2012 di kanal YouTube Taylor Swift.

Pada 12 November 2021, video lirik We Are Never Ever Getting Back Together kembali diunggah Taylor Swift di kanal YouTube-nya.

We Are Never Ever Getting Back Together merupakan salah satu lagu dalam album Taylor Swift yang bertajuk Red.

Lirik dan Terjemahan Lagu We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift:

I remember when we broke up the first time

Aku ingat kapan kita bubar pertama kali

Saying, “This is it, I’ve had enough,” ’cause like

Mengatakan, “Ini dia, sudah cukup,” begitu

We hadn’t seen each other in a month

Kami tidak bertemu satu sama lain dalam sebulan

When you said you needed space. (What?)

Bila Kamu mengatakan bahwa Kamu membutuhkan tempat. (Apa?)

Then you come around again and say

Kemudian Kamu datang lagi dan berkata

“Baby, I miss you and I Swear I’m gonna change, trust me.”

“Sayang, aku merindukanmu dan aku bersumpah aku akan berubah, percayalah padaku.”

Remember how That lasted for a day?

Ingat bagaimana yang berlangsung selama sehari?

I say, “I hate you,” we break up, you call me, “I love you.”

Aku berkata, “Aku membencimu,” kita putus, Kamu memanggil aku, “Aku mencintaimu.”

Oooh we called it off again last night

Oooh kita memanggilnya lagi tadi malam