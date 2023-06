Profil Lee Min Ho, Aktor Pemeran Ku Jun Pyo di Boys Over Flowers Berulang Tahun yang ke-36

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil lengkap aktor tampan asal Korea Selatan, Lee Min Ho.

Lee Min Ho hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-36 tahun.

Mengutip dari asianwiki.com, Lee Min Ho lahir pada 22 Juni 1987 di Korea Selatan.

Sosok Lee Min Ho kerap wira-wiri tampil di berbagai drama series Korea.

Lee Min Ho pertama kali terjun ke dunia peran, saat bermain di drama Boys Over Flowers.

Ia memerankan karakter utama dalam drama Korea sebagai Ku Jun-Pyo.

Profil Lee Min Ho

Lee Min Ho merupakan aktor di bawah manajemen MYM Entertainment, IMX Inc. dan Huayi Brothers.

Berkat perannya sebagai Ku Jun-Pyo di Boys Over Flowers tahun 2009 lalu, namanya semakin terkenal.

Selain terkenal dari drama tersebut, Lee Min Ho juga dikenal berkat perannya di drama series The Heirs tahun 2013.

Penampilannya di drama The Legend of the Blue Sea juga sempat menyita perhatian publik.

Tak sampai disitu, Lee Min Ho juga berhasil menbar kharismanya di drama series berjudul The King: Monarch of Eternity tahun 2020.

Aktor Lee Min Ho kini telah memiliki banyak penggemar di berbagai negara.

Parasnya yang tampan dan perawakannya yang menawan juga tak kalah membuat para fans terpukau.