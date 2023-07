Jadi Model MV Debut Solo Jungkook BTS, Han So Hee Rampungkan Proses Syuting di Los Angeles

Jadi model video musik debut Jungkook BTS (kiri), Han So Hee (kanan)menyelesaikanb proses syuting di Los Angeles.

TRIBUNNEWS-COM - Aktris Korea Selatan, Han So Hee, dikabarkan membintangi MV atau video musik untuk debut solo Jungkook BTS.

Han So Hee diketahui telah merampungkan proses syuting di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dikutip dari Koreaboo.com Han So Hee akan menjadi model video musik debut solo Jungkook BTS dalam lagu yang berjudul 'Seven'.

Menurut laporan eksklusif dari OSEN,Han So Hee sempat berada di Los Angeles untuk melakukan proses syuting video musik Jungkook BTS itu.

OSEN mengonfirmasi syuting telah selesai.

Han So Hee pun diketahui telah kembali ke Korea pada 22 Juni lalu.

Sebelumnya, Han So Hee dan Song Hye Kyo sempat terlibat dalam project yang sama, yakni dalam drama Korea yang berjudul ''The Price of Confession''.

Hal itu terungkap saat Han So Hee dan Song Hye Kyo diketahui ikut andil dalam pembahasan untuk drama thriller misteri baru besutan sutradara Lee Eung Bok, ''The Price of Confession'' pada Agustus 2022.

Kemudian pada 16 Maret 2023, Han So Hee mengunggah sebuah gambar yang diambil bersama Song Hye Kyo dengan teks ''The Price of Confession'' di Instagram Story-nya.

Penjelasan Agensi soal Song Hye Kyo dan Han So Hee Gagal Satu Proyek Main Drama Bareng

Inilah profil Han So Hee, pemeran Mo Eun dalam drama Korea The Price of Confession. (Kolase Tribunnews / Instagram @xeesoxee)

Para penggemar drama Korea tentu sangat menantikan Han So Hee dan Song Hye Kyo terlibat dalam satu proyek yang sama.

Kedua aktris ini digadang-gadang akan membintangi drama yang berjudul 'The Price of Confession'.

Namun, para penggemar harus kecewa lantaran keduanya batal bermain dalam drama 'The Price of Confession'.