Depresi Bertahun-tahun, Penyanyi Soundtrack Film Mulan Coco Lee Bunuh Diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi soundtrack film Mulan versi Mandarin, Coco Lee mengakhiri hidupnya secara tragis.

Coco Lee bunuh diri setelah mengalami depresi bertahun-tahun.

Sang kakak, Nancy Lee menjelaskan bahwa kondisi adiknya semakin memburuk beberapa bulan terakhir.

"Meskipun Coco mencari bantuan profesional untuk melawan depresi, sayangnya, iblis dalam tubuhnya mengambil lebih baik darinya," kata Nancy Lee dikutip Tribunnews dari The Guardian, Kamis (6/7/2023).

Coco Lee melakukan upaya bunuh diri pada akhir pekan lalu.

Kemudian penyanyi berdarah Hongkong itu dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapat perawatan.

Namun setelah mengalami koma, Coco Lee dinyatakan meninggal dunia di usia ke 48 tahun.

Sebagai informasi, Coco Lee adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, penari, dan aktris Amerika kelahiran Hong Kong.

Karier Lee dimulai di Hong Kong dan kemudian berkembang ke Taiwan.

Lagunya, Do You Want My Love juga memasuki tangga musik AS. Album bahasa Inggris pertamanya yang lengkap adalah Just No Other Way.