Sinopsis dan Link Nonton Fireworks of My Heart, Drama China Terbaru Yang Yang dan Wang Chu Ran

Poster Drama China Fireworks of My Heart. Berikut sinopsis dan link nonton drama China Fireworks of My Heart yang dibintangi Yang Yang, Wang Chu Ran, Kong Ran hingga Wang Yan Lin.

Berikut sinopsis dan link nonton drama China Fireworks of My Heart.

Fireworks of My Heart merupakan drama China yang diadaptasi dari novel web 'Waiting for You in a City' karya Jiu Yue Xi.

Disutradarai oleh Li Mu Ge, drama China Fireworks of My Heart tayang perdana pada 5 Juli 2023 di Viu.

Drama China Fireworks of My Heart terdiri dari 40 episode dan setiap episodenya berdurasi 45 menit.

Sederet artis yang membintangi drama China Fireworks of My Heart di antaranya, Yang Yang, Wang Chu Ran, Kong Ran hingga Wang Yan Lin.

Adapun link nonton drama China Fireworks of My Heart dapat diklik di sini.

Sinopsis Drama China Fireworks of My Heart

Drama China Fireworks of My Heart menceritakan tentang kisang Song Yan dan Xu Qin.

Song Yan dan Xu Qin merupakan teman baik.

Namun seiring bertambahnya usia, keluarga mereka mulai melihat persahabatan mereka dalam sudut pandang yang tidak menguntungkan, dikutip dari MyDramaList.

Kemudian keluarga mereka pun mencoba memisahkan keduanya agar hubungan mereka tidak semakin jauh.

Dalam sepuluh tahun sejak berpisah, Song Yan dan Xu Qin berusaha membangun kehidupan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Song Yan bekerja sebagai kepala pemadam kebakaran.

Song Yan telah mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain.