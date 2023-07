Chord Gitar Aku, Kamu dan Samudra - Rebellion Rose: Senyum Kecil Mentari Cerah Menyapaku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Aku, Kamu dan Samudra dari Rebellion Rose.

Chord Aku, Kamu dan Samudra pada artikel ini dimainkan dari kunci G.

Chord Gitar Aku, Kamu dan Samudra - Rebellion Rose

[Intro] G C G D

G

senyum kecil mentari

C

cerah menyapaku

G D

di tepi pantai ku menunggumu..

G Bm

sapa kicau burung

Em C

tak lelah bernyanyi merdu..

G D G

bernyanyi balada kau dan aku..

G

tanpa ragu langkahku

C

besar dan bermakna..

G D

di tanah penuh harapan kita..

G Bm

percayalah sayang..

Em C

ku akan kembali pulang

G D G

jaga bangkuku di sebelahmu..

C D

deru birunya ombak

G Em

tempat kita berjuang

C D G

melawan deras badai luka problema..

C D

tak kenal siang dan malam

G Em

kita tak terkalahkan

C D G

hari ini hari milik kita..

[Reff]

C D G

antara aku, kamu, dan samudra..

C D G

kita berbagi tawa dan berdansa..

C D

walau di tengah duka

Bm Em

dan deras air mata

C D G

satu romansa kita tiada dua..

G

langit mendung pun malu

C

duhai kekasihku

G D

ketika paras terangmu datang..

G Bm

mentari pun salut

Em C

akan cinta kasih sayang

G D G

yang bersinar jujur di hatimu..

[Musik] C G B/D# Em

C G Am B..

C G

tak lelah tak henti

D G

walau di depan badai menghadang

C G

tak lelah tak henti

D G

untuk kita selamanya..

C G

tak lelah tak henti

D G

walau di depan badai menghadang

C G

tak lelah tak henti

D G

untuk kita selamanya..

C D

deru birunya ombak

G Em

tempat kita berjuang

C D G

melawan deras badai luka problema..

C D

tak kenal siang dan malam

G Em

kita tak terkalahkan

C D G

hari ini hari milik kita..

[Reff]

C D G

antara aku, kamu, dan samudra..

C D G

kita berbagi tawa dan berdansa..

C D

walau di tengah duka

Bm Em

dan deras air mata

C D G

satu romansa kita tiada dua..

C D G

antara aku, kamu, dan samudra..

C D G

kita berbagi tawa dan berdansa..

C D

walau di tengah duka

Bm Em

dan deras air mata

C D G

satu romansa kita tiada dua..

C D G

itulah aku, kamu, dan samudra..

[Outro] C G D G

C G D G

