Lirik Lagu dan Terjemahan Sorry Not Sorry - Demi Lovato: Baby, Fineness is The Way to Kill

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Sorry Not Sorry yang dipopulerkan oleh Demi Lovato.

Lagu Sorry Not Sorry dirilis pada 11 Juli 2017 dalam album Tell Me You Love Me.

Lirik lagu Sorry Not Sorry ditulis oleh Demi Lovato bersama Zaire Koalo.

Demi Lovato bercerita mengenai seorang wanita yang sudah move on dari mantan kekasihnya dan ingin menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dalam lagu Sorry Not Sorry itu.

Simak lirik lagu Sorry Not Sorry lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Payback is a bad bitch

Balas dendam itu hal terburuk

And baby, I’m the baddest

Dan sayang, aku yang terburuk

Now I’m out here looking like revenge

Sekarang aku di luar sini terlihat seperti balas dendam

Feelin’ like a 10, the best I ever been

Merasa seperti 10, terbaik dari semua yang pernah aku alami

And yeah, I know how bad it must hurt

Dan ya, aku tahu seberapa buruk pasti rasanya

To see me like this, but it gets worse (wait a minute)

Untuk melihatku seperti ini, tapi ini belum seberapa (tunggu sebentar)

Now you’re out here looking like regret

Sekarang kamu di luar sini terlihat seperti penyesalan

Ain’t too proud to beg, second chance you’ll never get

Tidak terlalu angkuh untuk memohon, kesempatan kedua tidak akan pernah kamu dapat

And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this

Dan ya, aku tahu seberapa sakitnya melihatku seperti ini