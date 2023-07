Lirik Lagu dan Terjemahan Different Summers - Demi Lovato: I'am a Little Curious, Oh Yeah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Different Summers yang dipopulerkan oleh Demi Lovato.

Lagu Different Summers dirilis pada 10 Agustus 2010 dalam album yang bertajuk 'Camp Rock 2: The Final Jam'.

Lagu berdurasi 3 menit 36 detik milik Demi Lovato itu telah ditonton sebanyak 658,8 ribu kali di YouTube sejak pertama kali dirilis.

Simak lirik lagu Different Summers milik Demi Lovato lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

We’re like a melody with no words

Kita seperti melodi tanpa kata-kata

Until we figure it out

Sampai kita mengetahuinya

We sing la la la la, la la

Kami menyanyikan la la la la la la

I know it’s simple, yeah

Aku tahu itu sederhana, ya

But it’s worked right until now

Tapi ini berhasil sampai sekarang

Cause up ’till now, yeah

Cause up ‘sampai sekarang, ya

Every day’s been like a dream world, oh

Setiap hari seperti dunia mimpi, oh

But now you’re not just in my head, oh no

Tapi sekarang Anda tidak hanya di kepala saya, oh tidak

Will we remember different summers?

Akankah kita mengingat musim panas yang berbeda?

It’s like tossing your heart to see where it lands

Ini seperti melemparkan hati Anda untuk melihat di mana ia mendarat