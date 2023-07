Lirik dan Terjemahan Lagu Glue Song - Beabadoobee: I've Been Stuck by Glue Right Onto You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Glue Song yang dinyanyikan oleh Beabadoobee, penyanyi Inggris kelahiran Filipina dengan nama asli Beatrice Kristi Laus.

Lagu Glue Song ini dirilis pada 15 Februari 2023.

Diketahui, lagu Glue Song mengisahkan tentang menemukan seseorang yang spesial dan terikat dengannya.

Lagu Glue Song telah diunggah di YouTube Beabadoobee pada 15 Februari 2023.

Lirik Lagu Glue Song - Beabadoobee:

[Verse 1]

I've never known someone like you

Tangled in love, stuck by you

From the glue

Don't forget to kiss me

Or else you'll have to miss me

I guess I'm stuck forever by the glue

Oh, and you

[Verse 2]

Finding the right words

To use for this song

I have you in mind

So it won't take so long

Never thought I'd find you

But you're here

And so I love you

[Chorus]

I'm not wrong

When I say I've been stuck

By the glue onto you

I've been stuck by glue

Right onto you

I've been stuck by glue

[Outro]

I've never known

I've never known someone like you

I've never known

I've never known someone like you

Terjemahan Glue Song - Beabadoobee:

Aku belum pernah mengenal seseorang sepertimu

Terjerat dalam cinta, terjebak olehmu

Dari lem

Jangan lupa untuk menciumku

Atau kau harus merindukanku

Kurasa aku terjebak selamanya oleh lem

Dan dirimu

Menemukannya kata-kata yang tepat

Untuk digunakan dalam lagu ini

Aku mengingatmu

Jadi tidak akan memakan waktu lama

Tidak pernah berpikir aku akan menemukanmu

Tapi kau di sini

Jadi aku mencintaimu

Aku tidak salah

Ketika aku bilang aku terjebak

Dengan lem padamu

Aku telah ditempel oleh lem

Tepat padamu

Aku telah terjebak oleh lem

Aku belum pernah mengenal

Aku belum pernah mengenal seseorang sepertimu

Aku belum pernah mengenal

Aku belum pernah mengenal seseorang sepertimu

