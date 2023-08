Dituding Punya Pacar setelah Diisukan Cerai dari Arya Saloka, Putri Anne Singgung Nikah Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Putri Anne baru-baru ini muncul setelah dituding memiliki pacar di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Arya Saloka.

Sambil memohon, Putri Anne meminta para netizen untuk stop menganggap teman-temannya sebagai pacar.

Dia pun menegaskan statusnya saat ini tidak memiliki pacar.

"Spill pacarnya? Siapa pacarku? Ibrahim Rumi (nama anaknya) pacarku," kata Putri Anne dalam live Instagramnya.

Sekali lagi, Putri Anne menyebut tak ada pria spesial di dalam hidupnya.

"Nggak punya pacar, why? Gue nggak punya pacar, siapa pacar gue?," ujarnya lagi.

Ia pun meminta netizen yang terus mengiriminya pesan terkait sosok pacar untuk berhenti.

Ibu satu anak itu terlihat risih hingga menyinggung soal pernikahan.

"Plis guys, stop jangan dm-dm udah nikah apa belum, he is my friend. Aduh aneh banget lu, geli banget wak," tandasnya.

Wanita yang hingga kini tak diketahui kejelasan statusnya dengan Arya Saloka ini mengaku semua orang yang ada di medsosnya adalah teman-temannya.

"Semua yang kalian lihat di medsos adalah teman-teman, I'm happy with my friends, cause they support me and they love me (Aku bahagia dengan teman-temanku, karena mereka mendukungku dan mencintaiku)," tukasnya.

Putri Anne membantah dirinya punya pacar. (Kolase Tribunnews/ Instagram)

Senada dengan Putri Anne, hingga kini Arya Saloka masih bungkam soal rumah tangganya.

Dalam pengakuannya, Arya Saloka mengaku ia adalah tipe orang yang menyembunyikan dirinya.

Hal ini juga membuat Arya Saloka memilih menyembunyikan keluarganya.