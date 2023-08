Lirik dan Terjemahan Lagu Lips Are Movin - Meghan Trainor: I Know You're Lying

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Lips Are Movin yang dinyanyikan oleh Meghan Trainor.

Lagu Lips Are Movin dirilis pada tahun 2014.

Diketahui, lagu Lips Are Movin mengisahkan tentang seorang wanita yang mengetahui bahwa kekasihnya berbohong dari gerak-gerik bibirnya.

Official musik video lagu Lips Are Movin telah dirilis di YouTube Meghan Trainor pada 19 November 2014.

Hingga Senin (7/8/2023), official musik video lagu Lips Are Movin telah ditonton lebih dari 591,2 juta kali.

Lirik dan Terjemahan Lagu Lips Are Movin - Meghan Trainor:

[Refrain]

If your lips are moving, if your lips are moving

Jika bibirmu bergerak-gerak

If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby

Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong

If your lips are moving, if your lips are moving

Jika bibirmu bergerak-gerak

If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby

Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong

[Verse 1]

Boy, look at me in my face

Sayang, tataplah wajahku

Tell me that you're not just about this bass

Katakan bahwa kau tak suka tubuh gemukku ini

You really think I could be replaced?

Kau sungguh berpikir aku bisa digantikan?

Nah, I come from outer space

Tidak, aku berasal dari luar angkasa

And I'm a classy girl

Dan aku gadis yang berkelas

I'm a hold it up

Aku akan bertahan

You full of something but it ain't love

Kau penuh dengan sesuatu tapi bukan cinta

And what we got is straight overdue

Dan apa yang kita dapatkan kini terlambat

Go find somebody new

Pergilah cari seseorang yang baru

[Pre-Chorus]

You can buy me diamond earrings

Kau bisa membelikanku anting berlian

And deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny

Dan menyangkalnya

But I smell her on your collar so, goodbye-bye-bye, bye-bye-bye

Tapi aku mencium aroma gadis di kerahmu, jadi selamat tinggal

[Chorus]

I know you're lying

Aku tahu kau sedang berbohong

'Cause your lips are moving

Karena bibirmu bergerak-gerak

Tell me do you think I'm dumb?

Katakan padaku apakah menurutmu aku bodoh?

I might be young

Aku mungkin masih muda

But I ain't stupid

Tapi aku tidak bodoh

Talking round in circles with your tongue

Bicara berputar-putar dengan lidahmu

I gave you bass, you gave me sweet talk

Kuberi kau bas, kau beri aku rayuan gombal

Saying how I'm your number one

Bilang betapa aku nomor satu bagimu

But I know you're lying

Tapi aku tahu kau sedang berbohong

'Cause your lips are moving

Karena bibirmu bergerak-gerak

Baby, don't ya know I'm done

Sayang, tidakkah kau tahu aku telah muak denganmu

[Refrain]

If your lips are moving, if your lips are moving

Jika bibirmu bergerak-gerak

If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby

Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong

If your lips are moving, if your lips are moving

Jika bibirmu bergerak-gerak

If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby

Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong

[Verse 2]

Hey, baby, don't you bring them tears

Hey, sayang, jangan kau teteskan air mata

'Cause it's too late, too late, baby, oh

Karena ini sudah terlambat, sayang, oh

You only love me when you're here

Kau hanya mencintaiku saat kau ada di sini

You're so two-faced, two-faced, babe, oh

Kau sungguh bermuka dua, sayang, oh

[Pre-Chorus]

You can buy me diamond earrings

Kau bisa membelikanku anting berlian

And deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny

Dan menyangkalnya

But I smell her on your collar so, goodbye-bye-bye, bye-bye-bye

Tapi aku mencium aroma gadis di kerahmu, jadi selamat tinggal

[Chorus]

I know you're lying

Aku tahu kau sedang berbohong

'Cause your lips are moving

Karena bibirmu bergerak-gerak

Tell me do you think I'm dumb?

Katakan padaku apakah menurutmu aku bodoh?

I might be young

Aku mungkin masih muda

But I ain't stupid

Tapi aku tidak bodoh

Talking round in circles with your tongue

Bicara berputar-putar dengan lidahmu

I gave you bass, you gave me sweet talk

Kuberi kau bas, kau beri aku rayuan gombal

Saying how I'm your number one

Bilang betapa aku nomor satu bagimu

But I know you’re lying

Tapi aku tahu kau sedang berbohong

'Cause your lips are moving

Karena bibirmu bergerak-gerak

Baby, don't ya know I'm done

Sayang, tidakkah kau tahu aku telah muak denganmu

Come on, say!

Ayo, katakan!

[Refrain]

If your lips are moving, if your lips are moving

Jika bibirmu bergerak-gerak

If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby

Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau berbohong, sayang

If your lips are moving (Alright now)

Jika bibirmu bergerak-gerak (Baiklah sekarang)

If your lips are moving (I wanna hear ya'll singing with me)

Jika bibirmu bergerak-gerak (Aku ingin mendengar kalian semua bernyanyi denganku)

If your lips are moving

Jika bibirmu bergerak-gerak

Then you're lyin', lyin', lyin', babe (Here we go!)

Maka kau berbohong, sayang (Ini dia!)

[Chorus]

I know you're lying

Aku tahu kau sedang berbohong

'Cause your lips are moving

Karena bibirmu bergerak-gerak

Tell me do you think I'm dumb?

Katakan padaku apakah menurutmu aku bodoh?

I might be young

Aku mungkin masih muda

But I ain't stupid

Tapi aku tidak bodoh

Talking round in circles with your tongue

Bicara berputar-putar dengan lidahmu

I gave you bass, you gave me sweet talk

Kuberi kau bas, kau beri aku rayuan gombal

Saying how I'm your number one

Bilang betapa aku nomor satu bagimu

But I know you're lying

Tapi aku tahu kau sedang berbohong

'Cause your lips are moving

Karena bibirmu bergerak-gerak

Baby, don't ya know I’m done

Sayang, tidakkah kau tahu aku telah muak denganmu

