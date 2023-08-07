Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu Lips Are Movin - Meghan Trainor: I Know You're Lying

Simak lirik dan terjemahan lagu Lips Are Movin yang dinyanyikan oleh Meghan Trainor dan telah dirilis pada tahun 2014.

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Tangkapan layar YouTube Meghan Trainor
Lagu Lips Are Movin dinyanyikan oleh Meghan Trainor. Berikut lirik dan terjemahannya. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Lips Are Movin yang dinyanyikan oleh Meghan Trainor.

Lagu Lips Are Movin dirilis pada tahun 2014.

Diketahui, lagu Lips Are Movin mengisahkan tentang seorang wanita yang mengetahui bahwa kekasihnya berbohong dari gerak-gerik bibirnya.

Official musik video lagu Lips Are Movin telah dirilis di YouTube Meghan Trainor pada 19 November 2014.

Hingga Senin (7/8/2023), official musik video lagu Lips Are Movin telah ditonton lebih dari 591,2 juta kali.

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Lirik dan Terjemahan Lagu Lips Are Movin - Meghan Trainor:

[Refrain]
If your lips are moving, if your lips are moving
Jika bibirmu bergerak-gerak
If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby
Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong
If your lips are moving, if your lips are moving
Jika bibirmu bergerak-gerak
If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby
Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong

[Verse 1]
Boy, look at me in my face
Sayang, tataplah wajahku
Tell me that you're not just about this bass
Katakan bahwa kau tak suka tubuh gemukku ini
You really think I could be replaced?
Kau sungguh berpikir aku bisa digantikan?
Nah, I come from outer space
Tidak, aku berasal dari luar angkasa
And I'm a classy girl
Dan aku gadis yang berkelas
I'm a hold it up
Aku akan bertahan
You full of something but it ain't love
Kau penuh dengan sesuatu tapi bukan cinta
And what we got is straight overdue
Dan apa yang kita dapatkan kini terlambat
Go find somebody new
Pergilah cari seseorang yang baru

[Pre-Chorus]
You can buy me diamond earrings
Kau bisa membelikanku anting berlian
And deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny
Dan menyangkalnya
But I smell her on your collar so, goodbye-bye-bye, bye-bye-bye
Tapi aku mencium aroma gadis di kerahmu, jadi selamat tinggal

[Chorus]
I know you're lying
Aku tahu kau sedang berbohong
'Cause your lips are moving
Karena bibirmu bergerak-gerak
Tell me do you think I'm dumb?
Katakan padaku apakah menurutmu aku bodoh?
I might be young
Aku mungkin masih muda
But I ain't stupid
Tapi aku tidak bodoh
Talking round in circles with your tongue
Bicara berputar-putar dengan lidahmu
I gave you bass, you gave me sweet talk
Kuberi kau bas, kau beri aku rayuan gombal
Saying how I'm your number one
Bilang betapa aku nomor satu bagimu
But I know you're lying
Tapi aku tahu kau sedang berbohong
'Cause your lips are moving
Karena bibirmu bergerak-gerak
Baby, don't ya know I'm done
Sayang, tidakkah kau tahu aku telah muak denganmu

[Refrain]
If your lips are moving, if your lips are moving
Jika bibirmu bergerak-gerak
If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby
Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong
If your lips are moving, if your lips are moving
Jika bibirmu bergerak-gerak
If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby
Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau sedang berbohong

[Verse 2]
Hey, baby, don't you bring them tears
Hey, sayang, jangan kau teteskan air mata
'Cause it's too late, too late, baby, oh
Karena ini sudah terlambat, sayang, oh
You only love me when you're here
Kau hanya mencintaiku saat kau ada di sini
You're so two-faced, two-faced, babe, oh
Kau sungguh bermuka dua, sayang, oh

[Pre-Chorus]
You can buy me diamond earrings
Kau bisa membelikanku anting berlian
And deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny
Dan menyangkalnya
But I smell her on your collar so, goodbye-bye-bye, bye-bye-bye
Tapi aku mencium aroma gadis di kerahmu, jadi selamat tinggal

[Chorus]
I know you're lying
Aku tahu kau sedang berbohong
'Cause your lips are moving
Karena bibirmu bergerak-gerak
Tell me do you think I'm dumb?
Katakan padaku apakah menurutmu aku bodoh?
I might be young
Aku mungkin masih muda
But I ain't stupid
Tapi aku tidak bodoh
Talking round in circles with your tongue
Bicara berputar-putar dengan lidahmu
I gave you bass, you gave me sweet talk
Kuberi kau bas, kau beri aku rayuan gombal
Saying how I'm your number one
Bilang betapa aku nomor satu bagimu
But I know you’re lying
Tapi aku tahu kau sedang berbohong
'Cause your lips are moving
Karena bibirmu bergerak-gerak
Baby, don't ya know I'm done
Sayang, tidakkah kau tahu aku telah muak denganmu
Come on, say!
Ayo, katakan!

[Refrain]
If your lips are moving, if your lips are moving
Jika bibirmu bergerak-gerak
If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby
Jika bibirmu bergerak-gerak, maka kau berbohong, sayang
If your lips are moving (Alright now)
Jika bibirmu bergerak-gerak (Baiklah sekarang)
If your lips are moving (I wanna hear ya'll singing with me)
Jika bibirmu bergerak-gerak (Aku ingin mendengar kalian semua bernyanyi denganku)
If your lips are moving
Jika bibirmu bergerak-gerak
Then you're lyin', lyin', lyin', babe (Here we go!)
Maka kau berbohong, sayang (Ini dia!)

[Chorus]
I know you're lying
Aku tahu kau sedang berbohong
'Cause your lips are moving
Karena bibirmu bergerak-gerak
Tell me do you think I'm dumb?
Katakan padaku apakah menurutmu aku bodoh?
I might be young
Aku mungkin masih muda
But I ain't stupid
Tapi aku tidak bodoh
Talking round in circles with your tongue
Bicara berputar-putar dengan lidahmu
I gave you bass, you gave me sweet talk
Kuberi kau bas, kau beri aku rayuan gombal
Saying how I'm your number one
Bilang betapa aku nomor satu bagimu
But I know you're lying
Tapi aku tahu kau sedang berbohong
'Cause your lips are moving
Karena bibirmu bergerak-gerak
Baby, don't ya know I’m done
Sayang, tidakkah kau tahu aku telah muak denganmu

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Mother - Meghan Trainor: I am Your Mother, You Listen to Me

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
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Terjemahan
Lips Are Movin
Meghan Trainor
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