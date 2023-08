Terjemahan dan Makna Lagu Nothing dari Bruno Major: Dumb Conversations, We Lose Track of Time

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Nothing dari Bruno Major dalam artikel ini.

Lagu Nothing dipopulerkan oleh penyanyi Bruno Major.

Tembang Nothing masuk dalam album bertajuk To Let A Good Thing Die yang dirilis pada 12 September 2019.

Nothing sempat viral jadi sound di media sosial TikTok dan Instagram.

Lirik lagu Bruno Major ini mengisahkan tentang hal-hal kecil dalam sebuah hubungan asmara yang jadi istimewa.

Bahkan tanpa melakukan apapun akan terasa menyenangkan jika berada di samping orang yang tepat.

Penyanyi dan penulis lagu, Bruno Major tampil menghibur penonton Java Jazz Festival 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (28/2/2020). (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Lirik dan terjemahan lagu Nothing - Bruno Major

Track suits and red wine

Baju hangat dan anggur merah

Movies for two

Film untuk dua orang

We'll take off our phones

Kita akan matikan telpon kita

And we'll turn off our shoes

Dan kita akan lepas sepatu kita

We'll play Nintendo

Kita akan bermain Nintendo

Though I always lose

Meskipun aku selalu kalah

'Cause you'll watch the TV

Karena kamu akan menonton TV

While I'm watching you

Dan aku akan memandangimu

There's not many people

Tidak banyak orang di luar sana

I'd honestly say

Aku akan berkata jujur

I don't mind losing to

Aku tidak peduli jika kalah darinya

But there's nothing

Tapi tidak ada

Like doing nothing

Seperti tidak melakukan apa-apa

With you

bersamamu

Dumb conversations

Percakapan bodoh

We lose track of time

Kita melupakan waktu

Have I told you lately

Pernahkah aku mengatakan padamu baru-baru ini

I'm grateful you're mine?

Kalau aku bersyukur kamu adalah milikku?

We'll watch The Notebook

Kita akan menonton The Notebook

For the seventeenth time

Untuk yang ketujuhbelas kalinya

I'll say, it's stupid

Aku akan bilang kalau itu sangat bodoh

Then you'll catch me crying

Dan kamu akan melihatku menangis

We're not making out

Kita tidak berciuman

On a boat in the rain

Di atas perahu saat hujan

Or in a house I've painted blue

Atau di sebuah rumah yang aku cat dengan warna biru

But there's nothing

Tapi tidak ada

Like doing nothing

Yang seperti menganggur

With you

Bersamamu

So shut all the windows

Jadi tutuplah semua jendela

And lock all the doors

Dan kunci semua pintu

We're not looking for no one

Kita tidak sedang menunggu seorangpun

Don't need nothing more

Tidak membutuhkan apa-apa

You'll bite my lip and

Kamu akan menggigit bibirku dan

I'll want you more

Aku akan menginginkan kamu lebih

Until we end up

Hingga akhirnya

In a heap on the floor

Terbaring kaku di atas lantai

Mm

You could be dancing on tabletops

Kamu bisa saja menari di atas meja

Wearing high-heels

Menggunakan sepatu hak tinggi

Drinking until the world

Minum hingga dunia

Spins like a wheel

Berputar seperti roda

But tonight your apartment

Tapi malam ini apartment mu

Had so much appeal

Memiliki banyak daya tarik

Who needs stars?

Siapa yang membutuhkan bintang?

We've got a roof (mm)

Kita punya atap

And there's nothing

Dan tidak ada

Like doing nothing

Seperti tidak melakukan apa-apa

With you

Bersamamu

Mm

No, there's nothing

Tidak, tidak ada

Like doing nothing

Seperti tidak melakukan apa-apa

With you

Bersamamu

